Yıkım işlerinde uygun test raporlu toz bastırma sistemleri 2023'ün sonuna kadar kullanılabilecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe giren "Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik"le yıkım işlerinde "TSE belgeli" toz bastırma sistemlerinin kullanılmasının zorunlu tutulduğu hatırlatıldı.

Bununla ilgili sektörden gelen taleplerin olduğu aktarılan açıklamada, yerli olarak üretilip belgelendirilen toz bastırma sistemlerinin henüz 81 ile hizmet verecek kadar yaygınlaşmamış olması, TSEQ'de ekipmanın testi ve belgelendirme süreçlerinin belirli bir zaman alması nedeniyle, piyasa arzında yaşanan sorunlara alternatif bir düzenleme ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Resmi Gazete'de dün yayımlanan "Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le bina yıkımı sırasında meydana gelen tozun bastırılması için hangi sistemlerin kullanılabileceğine dair geçiş süreci esaslarının belirlendiği anımsatılan açıklamada, bu kapsamda akredite kuruluşlardan alınmış uygun test raporu bulunan toz bastırma sistemlerinin, 2023 yılı sonuna kadar bina yıkım işlemlerinde kullanılabileceği kaydedildi.

Böylece, belgeli toz bastırma sistemleri yaygınlaşıncaya kadar ekipman fiyatı ve tedariğinde yaşanabilecek muhtemel sorunların önüne geçileceğine işaret edilen açıklamada, bunun, yıkımlarda meydana gelen toza karşı alınması gereken çevresel tedbirlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacağı bildirildi.