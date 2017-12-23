Yıldırım: İhracatta rekor bekliyoruz

23 Aralık 2017

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "2017 sonu itibarıyla ihracatımızın 157 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Bu bir rekordur, Türkiye'ye yakışan da budur. Bu başarının arkasında istikrar vardır, güven vardır, güçlü siyasi irade vardır." dedi.

Yıldırım, Soğuksu Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Karabük'ün heyecanının her zaman AK Parti'nin gücüne güç kattığını belirtti.

Sadece Türkiye'nin değil bölgenin, insanlığın huzur ve refahı için çalıştıklarına dikkati çeken Yıldırım, şunları söyledi:

"Bölgede yaşanan acılar dinmedikçe biz görevimizi tamamlamış olamayız. İnsanlığı tehdit eden işgaller, iç savaşlar, otorite boşlukları sona ermeden bölgede bize rahat yok. 81 vilayetimizin kaderiyle, 80 milyon insanımızın geleceğiyle, insanlığın bekasıyla yakından ilgiliyiz. Arakan'ın derdi bizim derdimizdir. Bağdat'ın derdi de bizim derdimizdir. Filistin'in davası bizim davamızdır. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Şam'ın hukukunu savunmak bizim meselemizdir. Arakan'da, Astana'da, Kudüs'te, Birleşmiş Milletler'de insanlığın haysiyetini savunmak da bizim görevimiz olmuştur."

Kaynak: AA