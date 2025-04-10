Yıldız Teknik Üniversitesi'nden TÜBİTAK 2209-B başarısı

Üniversite öğrencilerinin doğrudan sanayiyle işbirliği içinde araştırma yapmalarını teşvik ederek hem akademik hem sektörel beceriler kazanmalarını hedefleyen TÜBİTAK 2209-B Programı'nın sonuçları açıklandı.

Son üç yılda projeleri en fazla destek alan üniversite

2024/1 döneminde toplamda bin 945 onaylı başvurudan bin 154 projenin desteklenmesine karar verilen program çerçevesinde YTÜ'lü öğrenciler tarafından sunulan 132 projeden 69'u destek almaya hak kazandı. Üniversite proje kabul oranı yüzde 52'ye yükseldi.

YTÜ, TÜBİTAK 2209-B Programı kapsamında 2022'de 64 projeyle, 2023'te de 89 projeyle birinci olmuştu. YTÜ ayrıca, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nda 523 başvurudan 332 kabul alarak başarı elde etti.

Sanayi kuruluşlarıyla birebir temas imkanı

TÜBİTAK 2209-B Programı, öğrencilerin sanayi kuruluşlarıyla birebir temas kurarak ihtiyaç analizinden proje tasarımına, uygulamadan raporlamaya kadar tüm süreçlerde aktif görev üstlenmesini sağlıyor. Bu yönüyle, öğrencilerin yalnızca teknik yetkinliklerini değil aynı zamanda girişimcilik ve iletişim becerilerini de geliştirmelerine olanak tanıyan projeler arasında, yapay zeka, biyoteknoloji, çevre mühendisliği, sürdürülebilir enerji sistemleri, robotik ve ileri malzeme teknolojileri gibi Türkiye'nin öncelikli sanayi alanlarına odaklanan alanlar yer alıyor.