Yılın ilk enflasyon raporu bugün açıklanıyor
Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu bugün açıklayacak. Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan, 2024 yılının ilk enflasyon raporunu bugün saat 10.30’da düzenleyeceği toplantıda açıklayacak.
Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu bugün açıklayacak. Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan, 2024 yılının ilk enflasyon raporunu bugün saat 10.30’da düzenleyeceği toplantıda açıklayacak.
Perşembe günü açıklanacak enflasyon raporu önem taşıyor. Bankanın tahminleri, para politikası rotasına ışık tutacak. Mevcutta yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 36 düzeyinde. Ekonomistler enflasyon beklentilerinde çok büyük bir sapma beklemiyor.