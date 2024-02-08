Yılın ilk enflasyon raporu sunumu başladı
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, 2024'ün ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuşuyor. Karahan, sunumunda; "Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, 2024'ün ilk enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştiriyor.
İşte Karahan'ın sunumundan önemli satır başları şöyle:
- Merkez Bankası olarak güçlü ekibimizle dezenflasyonu tesis etmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
- Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.
- Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz
- Orta vadede ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına kavuşturacağız.
- Kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika duruşumuzu sürdürerek enflasyonu tahmin ettiğimiz patikaya düşürecek ve orta vadede ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız.
- Enflasyon küresel düzeyde hedeflerin üzerinde seyretmektedir. Küresel olarak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı önem kazanmıştır.
- Gelişmekte olan ülkelerin bir kısmında enflasyondaki düşüşe paralel olarak faiz indirimleri devam etmektedir.
- Merkez bankalarının indirim süreçlerini kademeli bir şekilde sürdürecekleri ve küresel ölçekte parasal sıkılığın korunacağı değerlendirilmektedir.
- Sıkılaşma adımlarımızla Türkiye'de talepte dengelenme başlamıştır. Yurt içi talebin dezenflasyon yönünde ilerlemesini sağlamak için parasal duruşumuzu korumakta kararlıyız.
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