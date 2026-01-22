Yılın ilk faiz indirimi için ekonomistler ne dedi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın ilk faiz kararını açıkladı. PPK politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 37'ye düşürürken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41'den yüzde 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 36,5'ten yüzde 35,5'e indirdi.

PPK kararında enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında kısmi iyileşme görülse de, dezenflasyon süreci açısından risklerin sürdüğü vurgulandı.

Ekonomistler ne dedi?

Merkez'in 100 baz puanlık indirimini değerlendiren ekonomistlerden ise farklı açıklamalar geldi.

Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, faiz kararı öncesinde sosyal medya hesabından şu açıklayı yaptı:

"Merkez Bankası yıl sonu yüzde 16 enflasyon hedefinde (en azından üst bant olan yüzde 19’da) ciddiyse bugün faizi 150 baz puan indirmemesi gerekir. Fakat yüzde 23-25 gibi bir enflasyonu yeterli görüyorsa indirmeye devam edebilir."

Kara, Merkez'in faiz kararı sonrası yaptığı paylaşımda ise, "Merkez Bankası düşük faiz lobisinin gazına gelmedi; makul ve ölçülü bir karar aldı. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Faizde kontrollü ilerleme vurgusu

Faiz kararı öncesinden açıklamalarda bulunan Dünya Gazetesi yazarı ve Koç Üniversitesi Ekonomi bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp de son üç aydır hanehalkı enflasyon beklentilerinde belirgin bir "yapışma" gördüklerini belirterek, enflasyon düşmesine rağmen beklentilerin aynı hızda gerilememesinin riskli bir sinyal olduğunu ifade etti.

"Enflasyon yüzde 31’e düşmüşken politika faizinin yüzde 38 olması ciddi bir reel faiz anlamına geliyor. Ancak piyasada 'nasıl olsa her toplantıda 150 baz puan indirilecek' algısı oluşursa, bu bir rehavet yaratabilir" diyen Prof. Demiralp, 100 baz puanlık faiz indirimin kontrollü ilerleme için doğru karar olduğuna işaret etti.

"2,5 trilyon TL eli tuşta bekliyor"

Ekonomist İris Cibre, TCMB'nin 100 baz puanlık indiriminin ocak enflasyonun yüzde 4'lerde geleceğine işaret ettiğini belirtirken, politika faizi ile enflasyon arasındaki marjın koruduğunu ancak yüksek faiz ortamının ekonominin geneline yaygın bir fayda üretmediğini savundu.

Cibre, bireysel yatırımcı açısından mevcut faiz düzeylerinin anlamlı bir kazanım sağlamadığını, ticari kredilerin ise sınırlar ve kredi notu kısıtları nedeniyle zaten yetersiz kaldığını belirten Cibre enflasyonun da 'gıdadan' yani faizin etki edemediği noktadan devam ettiğini belirtti.

"Asıl sorun uzun zamandır, USD bazında yüksek faiz. Dolayısıyla, bolca zenginleşme ve eli tuşta bekleyen 2.5 TRL TL" ifadelerini kullanan Cibre, yüksek getirini için fırsat kollayanlara işaret etti.

Yüksek faiz ve rezerv alımı çelişkisi

TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Program Direktörü Dr. Ali Çufadar ise100 baz puanlık indirimin az olduğunu savundu, yüzde 20 altının enflasyon için kararlılık gösterimi olduğunu belirtti. "Hem çok yüksek faiz, hem rezerv alımı çelişki değil mi?" sorusunu yönelten Çufadar, mesajını "Hayırlısı olsun..." diyerek bitirdi.

Ocak ve şubat enflasyonun endişe yaratıyor

Finans danışmanı Murat Sağman ise 100 baz puanlık indirime ilişkin, "TCMB, Londra ve New York’ta yurtdışı yatırımcılarla yaptığı toplantılarında belirttiği gibi ocak ve şubat ayları için enflasyondan endişeli. Onun için daha temkinli davranarak 100 baz puan indirdi. Bir sonraki önemli tarih 12 Şubat 2026 enflasyon raporu toplantısı" değerlendirmesinde bulundu.

