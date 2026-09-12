Yılmaz: Cari açığı gelecek yıl yüzde 2’nin altına taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcı­sı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Kon­federasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen 4’üncü Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi’nde ko­nuştu. Yılmaz, ekonomi gündemi­ne ilişkin değerlendirmelerde bu­lundu.

Enflasyonla mücadelede uygulanan bütüncül politika seti­ne değinen Yılmaz, “Enflasyonla mücadelemizi yalnızca para po­litikasıyla yürütmüyoruz. Para politikasının yanı sıra maliye ve arz yönlü politikalarımızı da uy­guluyoruz. Bu yaklaşımımızı Orta Vadeli Program’da (OVP) da vur­guladık. Gelecek yıl enflasyonu yüzde 21’e düşürmeye yönelik po­litikalarımızı paylaştık. Enflas­yonla mücadele kapsamında arz yönlü tedbirlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu kapsamda ko­nut, gıda ve ulaşım alanlarına yo­ğunlaşıyoruz” dedi.

“7 puan civarında enflasyona etkisi var savaşın”

Enflasyonun en önemli mesele ve birinci gündem olduğunu dile getiren Yılmaz, “Merkez Banka­mızın bir hesabına göre 7 puan ci­varında enflasyona etkisi var sa­vaşın. Bizim şimdi yılsonu tah­minimiz yüzde 28,4 son OVP’de. Savaş olmasa yüzde 21-22 ile bu seneyi kapatmış olacaktık. Çok daha farklı bir perspektifimiz ola­caktı ama realite bu. Gerçekçi ol­mak zorundayız. Gerçekçi bir ze­minde ancak başarılı oluruz” diye konuştu.

Sosyal konut ödeneği 250 milyar TL’ye çıkarıldı

Sosyal konut ve arz yönlü po­litikalara vurgu yapan Yılmaz, “500 bin konut ve kiralık konut kampanyamız devam ediyor. Bu programımızı artırarak sürdü­receğiz. Sosyal konut ödenek­lerini bütçede yüzde 150 artır­dık. Böylece 100 milyar lira olan ödeneği 250 milyar liraya çıkar­dık. Gıda tarafında sulama ya­tırımlarına ayırdığımız kaynak 100 milyar lirayı aştı. Ulaşım­da ise savaşın etkisini görüyo­ruz. Yerel yönetimlerin şehir içi ulaşımda yüksek oranlı artışlar yaptığını gözlemliyoruz” ifade­lerini kullandı.

Kişi başı geliri 25 bin dolar bandına çıkarma hedefi

Büyüme rakamının 2027’de 4,2’ye, 2028’de 4,6’ya, 2029’da ise 5’e ulaşmasını beklediklerini ak­taran Yılmaz, 2029 yılında ekono­mik büyüklüğün 2,2 trilyon dolar seviyesine ulaşacağını, kişi başına gelirin 25 bin dolar bandına çıka­cağını, mal ve hizmet ihracatının ise 450 milyar seviyesine ulaşaca­ğını tahmin ettiklerini ve hedef­lediklerini bildirdi. Bu dönemde enflasyonu yeniden tek haneli se­viyelere ulaştırmayı planladıkla­rına dikkati çeken Yılmaz, 3 yıllık dönemde 2,1 milyon ilave istih­dam öngördüklerini, dönem so­nunda işsizliği 7,6’ya düşürmeyi hedefledikleri bilgisini paylaştı. Yılmaz, yılsonu itibarıyla milli ge­lirin ilk defa bu sene 1,8 trilyon do­ları aşmasını beklediklerini, bun­da büyümenin yanı sıra Türk lira­sının değer kazanmasının da belli bir etkisi olduğunu belirtti.

CDS 220 puanın altına geriledi

Türkiye’nin dış şoklara kar­şı dayanıklılığına dikkat çeken Yılmaz, “Ülke risk primimiz bir­kaç yıl önce 700 puanlar civa­rındaydı, bugün 220 puanın altı­na indi. Savaş olmasaydı CDS’in 200 puanın altına inebileceğini değerlendiriyoruz. Risk primi­miz düştükçe hem kamu hem de özel sektör daha düşük faiz ödü­yor. Toplam mevduatımız için­de Türk lirasının payı son 34 yılda yüzde 31,6’dan yüzde 61,5’e yük­seldi. Kur Korumalı Mevduat me­kanizmasını da yumuşak bir geçiş­le sıfırladık. Merkez Bankası re­zervlerimiz de geçmişe göre çok daha güçlü” dedi.

Deprem harcamaları 104 milyar dolara ulaşacak

Deprem harcamaları hakkında bilgi veren Yılmaz, “Depremin ya­ralarının sarılması için ek harca­malarımız yılsonunda 104 milyar dolara ulaşacak. Son üç yılda yak­laşık 455 bin konut inşa ettik. Yol­lar, hastaneler, okullar ve organi­ze sanayi bölgeleriyle 11 şehrimizi yeniden ayağa kaldırdık. Deprem harcamalarının mali yükü süre­cek ancak bütçedeki payı zaman­la azalacak” ifadelerini kullandı.

Reel sektöre destek devam edecek

Yılmaz, reel sektörü destekle­meye devam edeceklerini ifade ederek, Bu çerçevede 250 milyar liralık ilave bir kredi KOBİ’leri­miz için başlatılmış durumda. Önümüzdeki süreçlerde gerekir­se bunları artırarak devam ettire­ceğiz” dedi. Yılmaz, enerji ve lo­jistik maliyetlerini azaltan uygu­lamaları, yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına ve istihdamı koru­yan işletmelere desteklerini sür­düreceklerini kaydetti.

“Ortak akılla ilerleyeceğiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zirvede Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda istihdam olanaklarının geliştirilmesi, üretim, ihracat ve yatırım ortamının güçlendirilmesi için kamu-özel sektör iş birliği kapsamında atılan adımların değerlendirildiğini belirtti. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş dünyasının öneri ve taleplerinin de ele alındığını aktaran Işıkhan, “Çalışma hayatımızı istişareye dayalı ortak akılla daha ileriye taşımaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kamu ile iş dünyası aynı masada konuşuyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, bu yıl dördüncüsü düzenlenen zirvede 500’ü aşkın sektör temsilcisiyle bir arada olduklarını söyledi. Akkol, zirvede kur-enflasyon dengesi, finansmana erişim ve maliyetler, küresel rekabet gücü gibi gündemlerin de sektör temsilcilerince doğrudan paylaşılacağını söyleyerek, “Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2027- 2029 Orta Vadeli Program’ın (OVP) makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendiren, kalıcı fiyat istikrarını hedefleyen, yatırım ortamını ve dış ticarette rekabetçiliği önceleyen yaklaşımını da önemsiyoruz.

OVP’de imalat sanayisinin, üretim kapasitesinin güçlendirilmesine ve arz yönlü politikalara daha geniş yer verilmesini de büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Ülkemizin bu süreçlerden güçlenerek çıkacağına inancımız da her zamanki gibi tam. Bu buluşmaların en kıymetli tarafı kamu ile iş dünyasının aynı masada meseleleri açıkça konuşabilmesi ve çözüm yollarını birlikte değerlendirebilmesi. Bugün de bu anlayışla çok yapıcı bir istişare gerçekleştireceğimize inanıyoruz” dedi.