Yılmaz ile Şimşek, Katar emiriyle görüştü: Sanayi ve enerjide işbirliği mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Başkanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de çok sayıda yatırımı bulunan Katar'a gitmişti.

Yılmaz ile Şimşek, bugün Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile kurmaylarıyla bir araya geldi.

Twitter'da ziyarete dair bilgi veren Yılmaz, ikili ve heyetlerarası görüşmelerde Türkiye ile Katar'ın ilişkileri ve ekonomik işbirliği imkanlarının ele alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı yardımcısı, şunları yazdı: "Diplomatik ilişkilerimizin 50. yılını kutladığımız bu yıl içinde, Yüksek Stratejik Komite toplantılarının 9.'sunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 8 Yüksek Stratejik Komite toplantısında toplam 95 anlaşma imzaladık.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın @memetsimsek ile Katar’a gerçekleştirdiğimiz çalışma ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştük.

İkili ve heyetler arası yapılan verimli görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkanlarını ele aldık. pic.twitter.com/ANZlTVlTPf — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 9, 2023

Sanayi ve enerji vurgusu

Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra, özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Katar ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek.

İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği, tüm alanlardaki ilişkilerimizin daha da ilerlemesini sağlayacaktır. Misafirperverlikleri için başta Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani olmak üzere Katar Devleti yetkililerine şükranlarımı sunuyorum."