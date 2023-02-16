Yorgancılar: “İzmirkent” için düğmeye basıldı: Konteyner kent kurulacak

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde Oda, Borsa ve STK Başkanlarından oluşan heyet ile birlikte afet bölgesinde yetkililer ve vatandaşlarla bir araya gelerek mevcut durum, ihtiyaçlar ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi aldı. On binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz bu felaketin zamanında zayıf ve yönetmeliğe aykırı şekilde yapılmış binaların bir sonucu olduğunu ifade eden EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, bölgedeki en önemli ihtiyacın barınma ve hijyen olduğuna dikkat çekti. Ender Yorgancılar, “Yıllardır ‘Deprem öldürmez, bina öldürür’ diyoruz. Unutmayacağız, ama birlik ve beraberlikle bu zor günleri de aşacağız. Acımız çok büyük, yaramız derin. Ama insanımız büyük bir dayanışma içinde” şeklinde konuştu.

"Barınma ve hijyende eksikler giderilmeli"

Ekmek ve su gibi temel gıda ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyen Yorgancılar, “Bunların yanında bölgede en büyük ihtiyaç barınma ve hijyen konularında yaşanmakta. Konaklama ve tuvalet konularındaki eksikliklerin bir an evvel giderilebilmesi için yapabileceklerimizi görüştük. Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak İzmir Ticaret Odamız ve işbirliği içinde olduğumuz STK’larımız ile birlikte bölgede ‘İzmirkent’ isminde bir konteyner kentin kurulması için çalışma başlattık” dedi. Tarihimizin en büyük felaketinin yaşandığını vurgulayan Yorgancılar, yıkımın ana nedeninin bir kez daha deprem yönetmeliğine uygun binaların inşa edilmemesi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Binalar insanları korumak için yapılmalı. İnsanların en temel ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacı, ne yazık ki bazı müteahhitlerce inşaat yapılırken demirden, çimentodan eksiltilerek, bir dairenin ihtiyacı olan malzeme iki hatta üç daireye bölünüyor. Bu şekilde satışlar yapılıyor. İnşaat denetimlerinin zafiyet içerdiğine şahit oluyoruz, canlar yitip gittikten, felaket olduktan sonra ise tutuklama kararı çıkıyor. Kime ne yararı var, giden canlar geri gelir mi? Ne yazık ki çok büyük ölçekte bir yıkım var. İki depremin üst üste yaşanması ve uzun sürmesi ile felaketin boyutunu ve can kayıplarımız artırdı. Elbette bunda en büyük neden, bölgede çürük yapıların olmasıdır. Yıllardır ‘Deprem öldürmez, bina öldürür’ diyoruz. Bu son felaket de zamanında zayıf ve yönetmeliğe aykırı şekilde yapılmış binaların bir sonucu.”

"Yıllardır Deprem Bakanlığı istiyoruz"

Son büyük felaketin ardından artık Türkiye’nin birinci gündem maddesinin deprem ve kentsel dönüşüm olması gerektiğinin altını çizen Yorgancılar şunları söyledi: “Artık yalnızca İzmir’in değil, tüm Türkiye’nin gündemi deprem ve kentsel dönüşüm olmalıdır. Yıllardır bir deprem bakanlığının kurulması gerektiğini söylüyoruz. AFAD’ın daha koordineli çalışması gerekiyor. Gelen yardımların doğru ve etkin şekilde yönlendirilerek hızlı sonuç alınması büyük önem taşıyor.”

Hisarcıklıoğlu: Felaketin üstesinden hep birlikte geleceğiz

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kriz Masası çalışmalarını sürdürürken, oda ve borsalarla işbirliği içinde yürüttükleri yardım kampanyası ile yardımların düzenli şekilde bölgeye aktarıldığını, bölgede gerçekleştirdikleri istişarelerle acil ihtiyaçları ve yapılacakları tespit ettiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Bu büyük felaketin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Yapacak daha çok işimiz var. Ülkemiz, devlet ve millet el ele bu zorluğun ve acı günlerin de üstesinden gelecek güç, kabiliyet ve imkânlara sahiptir” dedi.