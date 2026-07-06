Yüksek değerleme her zaman kazanç değil
Girişimlerin en büyük sorununun ürün geliştirmek değil finansal disiplini kurmak olduğunu söyleyen Craft Capital Kurucusu ve CEO’su Sinan Yıldırım, girişimcilere nakit akışı yönetimi, doğru değerleme ve birim ekonomisi hakkında önemli uyarılarda bulundu. Yıldırım, yüksek değerlemenin her zaman kazanç sağlamadığına dikkat çekti.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
Türkiye girişimcilik ekosistemi son yıllarda hızla büyürken, yatırım alma aşamasına gelen şirketlerin önemli bir bölümü finansal yönetim eksikliği nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor. Bu noktada devreye giren Craft Capital Kurucusu ve CEO’su Sinan Yıldırım, girişimlerinin finansal altyapılarını güçlendirmeyi, yatırım süreçlerini yöneterek yatırımcılarla girişimler arasında köprü kurmayı hedefliyor. Gemi inşa mühendisliği eğitimiyle başlayan kariyer yolculuğunu finans sektörüne taşıyan Yıldırım, girişim sermayesi fonlarına danışmanlık verirken, aynı zamanda girişimcilere dış kaynaklı CFO hizmeti sunuyor.
Startup’lar için CFO hizmeti
2021 yılında kurulan Craft Capital’in en dikkat çekici hizmetlerinden biri “CFO as a Service” modeli. Model, erken aşama teknoloji girişimlerinin tam zamanlı bir finans direktörü istihdam edecek bütçeye sahip olmaması gerçeğinden hareketle geliştirildi. Yıldırım, “Birçok startup ürün geliştirme ve satış süreçlerine yoğunlaşırken, finansal yönetimi ikinci plana atıyor. Ancak yatırımcıların beklentilerinin değişmesiyle birlikte bu yaklaşım artık sürdürülebilir değil. Bir startup’ın tam zamanlı deneyimli bir CFO istihdam etmesi oldukça maliyetli. Craft Capital olarak girişimcilere tam zamanlı CFO maliyetinin yaklaşık dörtte biri seviyesinde finansal yönetim desteği sunuyoruz. Bu kapsamda girişimlerin: nakit akış tabloları hazırlanıyor, yıllık bütçeleri oluşturuluyor, finansal raporlama sistemleri kuruluyor, gelir ve gider projeksiyonları hazırlanıyor, runway analizleri yapılıyor ve yatırım süreçleri planlanıyoruz. Temel hedefimiz şirketleri yatırımcı karşısında şeffaf ve ölçülebilir hale getirmek. Son iki yılda 3 farklı girişimin toplam 16,5 milyon dolar yatırım almasına katkı sağlandık. Özellikle 4 ila 15 milyon dolar arasında yatırım arayan girişimlerde önemli bir boşluk bulunuyor. Bu şirketlerin çoğu yatırım süreçlerini profesyonel şekilde yönetemiyor” dedi.
Değerleme kadar gerçek performans da önemli
Yıldırım, girişimcilere yönelik değerlendirmelerinde yatırım piyasasındaki değişime dikkat çekerek, son yılların en önemli hatalarından birinin yüksek değerleme odaklı yaklaşım olduğunu vurguladı. Pandemi sonrası dönemde birçok girişimin yüksek değerlemeler üzerinden yatırım aldığını ancak sonraki turlarda aynı büyüme performansını gösteremediğini belirten Yıldırım, bunun şirketler için önemli sorunlar yarattığını ifade etti. Yıldırım, “Yatırımcılar artık yalnızca büyüme hikâyesine değil, sürdürülebilir kârlılık ve operasyonel verimliliğe odaklanıyor. Girişimciler değerleme kadar şirketin gerçek performansını da düşünmesi gerekiyor” diye konuştu.
Yıldırım, uzun vadeli hedefinin ise kendi yatırım fonunu kurmak olduğunu dile getirdi. Yıldırım, başarılı girişimlerin ortak noktasının güçlü finansal yönetim olduğunun altını çizdi.
Para yakarak büyüme dönemi geride kaldı
Craft Capital yalnızca girişimlere değil, yatırım fonlarına da hizmet sunuyor. Yıldırım’a göre günümüzde yatırımcıların en fazla dikkat ettiği konuların başında birim ekonomisi geliyor. “Pandemi döneminde sermaye bol ve yatırım iştahının yüksekti” diyen Yıldırım, bugün ise fonların çok daha seçici davrandığını kaydetti. Yıldırım, “Eskiden büyüme hikâyesi yeterli olabiliyordu. Şimdi yatırımcılar gelir modelini, müşteri edinme maliyetlerini, kârlılığa ulaşma süresini ve operasyonel verimliliği sorguluyor. Artık para yakarak büyüme dönemi geride kaldı” değerlendirmesini yaptı.
Yatırım süreçleri uzuyor
Türkiye girişimcilik ekosistemine ilişkin gözlemlerini de paylaşan Yıldırım, yatırım süreçlerinin geçmişe kıyasla daha uzun sürdüğüne işaret etti. Bir yatırım konusunda tarafların anlaşmaya varmasının ardından işlemin tamamlanmasının ortalama 150 günü bulabildiğini belirten Yıldırım, bu nedenle girişimlerin yatırım görüşmelerine çok daha erken başlaması gerektiğini söyledi. Yıldırım, “Yatırımcılar açısından küçük tutarlı çok sayıda yatırım yerine daha büyük ölçekli ve uluslararası büyüme potansiyeli taşıyan girişimlere yönelim söz konusu” dedi.