Yüksek değerleme her zaman kazanç değil

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Türkiye girişimcilik ekosistemi son yıllar­da hızla büyürken, ya­tırım alma aşamasına gelen şirketlerin önemli bir bölü­mü finansal yönetim eksikli­ği nedeniyle zorluklarla kar­şılaşıyor. Bu noktada devreye giren Craft Capital Kurucusu ve CEO’su Sinan Yıldırım, gi­rişimlerinin finansal altyapı­larını güçlendirmeyi, yatırım süreçlerini yöneterek yatı­rımcılarla girişimler arasın­da köprü kurmayı hedefliyor. Gemi inşa mühendisliği eği­timiyle başlayan kariyer yol­culuğunu finans sektörüne taşıyan Yıldırım, girişim ser­mayesi fonlarına danışman­lık verirken, aynı zamanda gi­rişimcilere dış kaynaklı CFO hizmeti sunuyor.

Startup’lar için CFO hizmeti

2021 yılında kurulan Craft Capital’in en dikkat çekici hizmetlerinden biri “CFO as a Service” modeli. Model, er­ken aşama teknoloji girişim­lerinin tam zamanlı bir finans direktörü istihdam edecek bütçeye sahip olmaması ger­çeğinden hareketle geliştiril­di. Yıldırım, “Birçok startup ürün geliştirme ve satış sü­reçlerine yoğunlaşırken, fi­nansal yönetimi ikinci plana atıyor. Ancak yatırımcıların beklentilerinin değişmesiy­le birlikte bu yaklaşım artık sürdürülebilir değil. Bir star­tup’ın tam zamanlı deneyimli bir CFO istihdam etmesi ol­dukça maliyetli. Craft Capital olarak girişimcilere tam za­manlı CFO maliyetinin yak­laşık dörtte biri seviyesinde finansal yönetim desteği su­nuyoruz. Bu kapsamda giri­şimlerin: nakit akış tabloları hazırlanıyor, yıllık bütçeleri oluşturuluyor, finansal rapor­lama sistemleri kuruluyor, ge­lir ve gider projeksiyonları ha­zırlanıyor, runway analizleri yapılıyor ve yatırım süreçleri planlanıyoruz. Temel hedefi­miz şirketleri yatırımcı karşı­sında şeffaf ve ölçülebilir hale getirmek. Son iki yılda 3 farklı girişimin toplam 16,5 milyon dolar yatırım almasına kat­kı sağlandık. Özellikle 4 ila 15 milyon dolar arasında yatırım arayan girişimlerde önemli bir boşluk bulunuyor. Bu şir­ketlerin çoğu yatırım süreçle­rini profesyonel şekilde yöne­temiyor” dedi.

Değerleme kadar gerçek performans da önemli

Yıldırım, girişimcilere yö­nelik değerlendirmelerinde yatırım piyasasındaki deği­şime dikkat çekerek, son yıl­ların en önemli hataların­dan birinin yüksek değerle­me odaklı yaklaşım olduğunu vurguladı. Pandemi sonra­sı dönemde birçok girişimin yüksek değerlemeler üzerin­den yatırım aldığını ancak sonraki turlarda aynı büyüme performansını gösteremedi­ğini belirten Yıldırım, bunun şirketler için önemli sorunlar yarattığını ifade etti. Yıldırım, “Yatırımcılar artık yalnızca büyüme hikâyesine değil, sür­dürülebilir kârlılık ve operas­yonel verimliliğe odaklanıyor. Girişimciler değerleme kadar şirketin gerçek performansı­nı da düşünmesi gerekiyor” diye konuştu.

Yıldırım, uzun vadeli hede­finin ise kendi yatırım fonunu kurmak olduğunu dile getirdi. Yıldırım, başarılı girişimlerin ortak noktasının güçlü finansal yönetim olduğunun altını çizdi.

Para yakarak büyüme dönemi geride kaldı

Craft Capital yalnızca girişimlere değil, yatırım fonlarına da hizmet sunuyor. Yıldırım’a göre günümüzde yatırımcıların en fazla dikkat ettiği konuların başında birim ekonomisi geliyor. “Pandemi döneminde sermaye bol ve yatırım iştahının yüksekti” diyen Yıldırım, bugün ise fonların çok daha seçici davrandığını kaydetti. Yıldırım, “Eskiden büyüme hikâyesi yeterli olabiliyordu. Şimdi yatırımcılar gelir modelini, müşteri edinme maliyetlerini, kârlılığa ulaşma süresini ve operasyonel verimliliği sorguluyor. Artık para yakarak büyüme dönemi geride kaldı” değerlendirmesini yaptı.

Yatırım süreçleri uzuyor

Türkiye girişimcilik ekosistemine ilişkin gözlemlerini de paylaşan Yıldırım, yatırım süreçlerinin geçmişe kıyasla daha uzun sürdüğüne işaret etti. Bir yatırım konusunda tarafların anlaşmaya varmasının ardından işlemin tamamlanmasının ortalama 150 günü bulabildiğini belirten Yıldırım, bu nedenle girişimlerin yatırım görüşmelerine çok daha erken başlaması gerektiğini söyledi. Yıldırım, “Yatırımcılar açısından küçük tutarlı çok sayıda yatırım yerine daha büyük ölçekli ve uluslararası büyüme potansiyeli taşıyan girişimlere yönelim söz konusu” dedi.