Yüksek Mahkeme kararı sonrası Halkbank hisselerinde büyük düşüş
Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, Halk Bankası’nın (HALKB) İran yaptırımları iddialarına ilişkin yargılamayı sonlandırma talebini görüşmeyi reddetti. Karar sonrası bankanın hisseleri Borsa İstanbul’da yüzde 10 düşüşle taban fiyattan günü tamamladı.
ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’ın temyiz başvurusundaki davasını incelemeye almayı reddetti.
2019 yılında savcılık tarafından açılan Halkbank davası, New York’taki federal mahkemede yeniden görülecek.
Kararın ardından Borsa İstanbul’da taban fiyat olan 25,94 TL seviyesi test edildi ve devre kesici uygulaması devreye girdi. Gün sonunda ise HALKB hissesi, yüzde 10'luk değer kaybıyla 25,94 liradan kapanış yaptı.