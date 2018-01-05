Yumurta ihracatı 11 yılda 21 kat arttı

05 Ocak 2018

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Konya, sektörün ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de yumurta üreticilerinin 2006'da ihracata başladığını dile getiren Hasan Konya, Türkiye'deki tavukçuların yüzde 80'inin ihracatla tanıştığını aktardı.

Konya, ihracatın artmasıyla üretimin de çoğaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki kafes sisteminde üretim yapan işletmelerin 2006'da yaptığı ihracat hamlesi ciddi rakamlara ulaştı. 2006'da 18 milyon dolar olan ihracatımız, 2017'te 376 milyon dolara çıktı. İhracatımızı yaklaşık 21 katına çıkardık. Yaklaşık bir aydır Avrupa'ya da ihracat yapıyoruz. Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, İtalya ve Polonya gibi ülkelere yumurta göndermeye başladık"

"Türkiye yumurta ihracatında ilk 3'te"

Kuş gribinden dolayı yumurta üretiminde ciddi sorunlar yaşayan İran'a da ihracat yaptıklarını aktaran ve gelen talebi karşılamak üzere 2 bin TIR ürünün ülkeye gönderileceğini bildiren Konya, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Ülkemizde 2015-2016'da Güneydoğu'daki illerde ciddi operasyonlar olmuştu. Cizre, Şırnak, Silopi ve Habur'da bu operasyonlardan dolayı geçişlerde sıkıntı olduğu için yumurtayla birlikte diğer ürünlerin ihracatında sorun oldu. 2014'te 407 milyon dolar olan ihracatımız 275 milyon dolara gerilemişti. Bu oran 2016'da 290 milyon dolar civarında seyretti. Çok şükür 2017'de yumurta ihracatımız 376 milyon dolara çıktı. Bu rakamlarla Türkiye yaklaşık 12 yıldır dünyada 2'nci veya 3'üncü sırada yer alıyor. Üretimde de 9'uncu sırada bulunuyoruz"

Kaynak: AA