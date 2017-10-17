Yunanistan menşeli bazı ürünlerde dampinge kesin önlem

17 Ekim 2017

Yunanistan menşeli 'rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular' için dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi. Ekonomi Bakanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yunanistan Cumhuriyeti menşeli 7411.10.10.00.00 ve 7411.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu 'rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular'ın ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlandı.

Yürütülen soruşturma sonucunda, Yunanistan Cumhuriyeti menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edildi. Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile belirtilen ürün için dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, Yunanistan'ın Halcor Metal Works S.A. şirketi için CIF bedelinin yüzde 5'i, diğerleri için yüzde 9'u oranında dampinge karşı önlem uygulanacak.