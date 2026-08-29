Yunanistan’da öğretmen ve sağlık çalışanlarının 2 aylık kirasını devlet ödeyecek

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Yunanistan'da öğretmenler ile sağlık çalışanlarının barınma maliyetlerini desteklemeye yönelik düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Resmî Gazete'de yayımlanan ortak bakanlık kararıyla, şartları karşılayan hak sahiplerine ödedikleri kira üzerinden geri ödeme yapılacak.

Uygulamanın ilk yılında iki farklı döneme ait kiraların 2026 içinde ödenecek olması nedeniyle hak sahipleri iki ayrı ödeme alacak.

Kira desteği ne kadar olacak?

Destek, hak sahibinin bir önceki yıl fiilen ödediği yıllık kira üzerinden hesaplanacak.

Genel kural olarak geri ödeme, yıllık kiranın 2/12'sine, başka bir ifadeyle iki aylık kira tutarına karşılık gelecek. Bunun için kira sözleşmesine ve ödemelere ilişkin bilgilerin doğru şekilde bildirilmiş olması gerekiyor.

Destek için ayrıca başvuru yapılması gerekmiyor. Ödeme toplamda 1.600 euroya kadar ulaşabilecek. Bu tutara her çocuk için 100 euro ilave edilebilecek.

İlk ödeme 25 Eylül’de yapılacak

Yunan ekonomi sitesi Capital.gr'de yayınlanan Sissy Stavropierrakou imzalı habere göre düzenlemenin ilk uygulamasında 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin kira desteklerinin ikisi de 2026 yılı içinde ödenecek.

Ödeme takvimi şöyle:

2024 yılında ödenen kiralar: En geç 25 Eylül 2026

2025 yılında ödenen kiralar: En geç Kasım 2026 sonu

Bundan sonraki dönemlerde ise destek her yıl Kasım ayının sonuna kadar tek seferde hak sahibinin banka hesabına yatırılacak.

Gelir şartı aranmayacak

2024 yılı kiralarını kapsayan ilk geriye dönük destekte gelir kriteri uygulanmayacak. Ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için ise kira bilgilerinin vergi sisteminde doğru biçimde kayıtlı olması gerekiyor.

Gayrimenkul kiralama bilgi beyanının, ödemenin yapılacağı yılın 15 Temmuz'una kadar AADE'ye verilmiş olması gerekiyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Ayrıca söz konusu kira beyannamesinin numarası, kiracının bir önceki yıla ait gelir vergisi beyannamesinde ana konut ve/veya ikinci konut kirası için belirtilmiş olmalı.

Para doğrudan banka hesabına yatırılacak

Kira desteği hak sahibinin banka hesabına doğrudan aktarılacak.

Bunun için Yunanistan Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu AADE'de kayıtlı ve aktif bir IBAN bulunması gerekiyor. Hak sahibinin söz konusu banka hesabının sahibi veya ortak hesap sahibi olması şartı aranıyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Kapalı veya yanlış IBAN nedeniyle ödemenin başarısız olması halinde DIAS, AADE'yi bilgilendirecek. Hak sahibi bilgilerini düzelttikten sonra bir sonraki ödeme sürecine dahil edilecek.

Kira desteğinden hangi öğretmenler yararlanacak?

İki aylık kira geri ödemesinden hem kadrolu hem de geçici öğretmenler yararlanabilecek. Özel Eğitim Personeli ve Özel Yardımcı Personel de kapsama dahil edildi.

Hak sahiplerinin referans alınan yıl içinde herhangi bir süreyle kamuya ait ilk veya ortaöğretim kurumlarında görev yapmış olması gerekiyor.

Düzenleme, Attika Bölgesi dışında çalışanları kapsıyor; ancak Adalar Bölgesel Birimi bu istisnanın dışında tutuluyor. Orta Makedonya Bölgesi'ndeki Selanik Metropolitan Bölgesel Birimi de kapsam dışında. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Doktor, hemşire ve ambulans personeli de kapsamda

Sağlık sektöründe de geniş bir çalışan grubu kira desteğinden yararlanabilecek.

Düzenleme; kamu sağlık sistemindeki doktor ve diş hekimlerini, uzmanlık eğitimi alan ve yardımcı doktorları, kırsal bölgelerde görev yapan doktorları ve kamu hastaneleri, birinci basamak sağlık kuruluşları ile ruh sağlığı birimlerinde çalışan ilgili sağlık personelini kapsıyor. Yerel Sağlık Ekipleri bünyesinde hizmet veren doktorlar da hak sahipleri arasında.

Kadrolu ve yardımcı hemşirelerin yanı sıra yardımcı sağlık personeli, paramedik personel ile Yunanistan Ulusal Acil Yardım Merkezi EKAB'ın ambulans şoförleri ve ambulans ekipleri de iki aylık kira geri ödemesinden yararlanabilecek.