Yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinden çıkışa devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi satışları devam ediyor. 11 Ekim haftasında, piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle toplamda 125,7 milyon dolar net hisse satışı yapıldı. Bu dönemde tahvil ve bonolara olan talep ise yükseldi.

Aynı hafta, DİBS (Devlet İç Borçlanma Senetleri) kesin alımları 200,5 milyon dolar net alım olarak kaydedildi. Yurt dışında yerleşik kişiler, DİBS ters repo işlemlerinde 2,9 milyon dolar, DİBS teminat işlemlerinde ise 740,8 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, şirket borçlanma senetlerinde de net 2,2 milyon dolarlık bir alım görüldü.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoklarının piyasa değeri, 11 Ekim itibarıyla 31 milyar 4,4 milyon dolar olarak açıklandı. DİBS kesin alım stokları 15 milyar 902,2 milyon dolar, DİBS ters repo stokları 1 milyar 637,3 milyon dolar, DİBS teminat stokları ise 5 milyar 994,3 milyon dolar seviyesine ulaştı. Genel yönetim dışındaki sektörlerin ihraç ettiği borçlanma senetleri ise 367,2 milyon dolar olarak kaydedildi.