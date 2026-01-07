Yurt dışından gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi

Yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla yapılan alışverişlerde uygulanan gümrüksüz muafiyet sona erdi.

Resmi Gazete’nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 30 Euro’ya kadar olan eşyaların gümrüksüz olarak Türkiye’ye getirilmesine imkan tanıyan düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Bu kapsamda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin kararın 126’ncı maddesinin birinci fıkrası iptal edildi. Karar, yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Gümrük müşavirliği zorunlu olacak

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yurt dışından eşya getirmek isteyen kişiler için gümrük müşavirliği hizmeti alma zorunluluğu doğacak. Böylece, posta veya kargo yoluyla yapılan bireysel alışverişlerde gümrüksüz giriş imkanı tamamen ortadan kalkmış olacak.

Kaldırılması gündemdeydi

Yurt dışından internet üzerinden yapılan gümrüksüz alışverişin kaldırılması uzun süredir gündemdeydi. Avrupa Birliği’nin, 150 Euro’luk muafiyeti 2028 yılına kadar tamamen kaldırmayı değerlendirmesi ve Ticaret Bakanlığı’nın bu alandaki çalışmaları, Türkiye’de de 30 Euro’luk limitin sıfırlanacağı beklentisini güçlendirmişti.

Limit kademeli olarak düşürülmüştü

6 Ağustos 2024’te yürürlüğe giren düzenlemeyle, bireysel olarak yurt dışından getirilen ürünlerde gümrük muafiyeti 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüştü. Aralık 2024’te alınan yeni kararlarla birlikte, kargo bedelleri de ürün fiyatına dahil edilmiş ve fiili sınır 27 Euro’ya çekilmişti. Ayrıca her siparişe 3 Euro kargo bedeli eklenmişti.

Bu uygulama kapsamında, özellikle posta ve hızlı kargo yoluyla gelen, ticari mahiyet taşımayan ürünler; Avrupa Birliği ülkelerinden geliyorsa yüzde 30, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 60 oranında gümrük vergisine tabi tutuluyordu. Bazı ürünlerde ise 4760 sayılı ÖTV Kanunu kapsamında yüzde 20 oranında maktu vergi uygulanıyordu.

Kargo bedeli de hesaba katılıyordu

27 Aralık 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile ürün bedeline kargo masrafları da dahil edilmişti. Örneğin, 29 Euro’ya satın alınan bir ürünün 2 Euro kargo bedeliyle toplam maliyeti 31 Euro’ya ulaştığında, 30 Euro’luk sınır aşıldığı için gümrük müşavirliği hizmeti alınması zorunlu hale geliyordu.

Yeni kararla birlikte, bu istisna da tamamen kaldırılarak yurt dışından gümrüksüz alışveriş uygulamasına son verilmiş oldu.