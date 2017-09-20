Yurtdışı üretici fiyatlarında yüzde 24 artış

20 Eylül 2017

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) ağustos ayı verilerini açıkladı.

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi, 2017 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,48 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,20 düşüş, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,89 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 7,08 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 4,52 ile basım ve kayıt hizmetleri, yüzde 2,08 ile motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 5,31, tütün ürünleri yüzde 1,19, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 0,87 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ise en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında kaydedildi.