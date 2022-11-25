Türkiye Sigorta, ülkenin stratejik projelerini güvence altına almayı sürdürüyor. 275 metrelik yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük, dünyanın da beşinci büyük barajı olarak kabul edilen Yusufeli Barajı’na, Türkiye Sigorta güvence sağlıyor.

2022 yılı sonuna kadar devam edecek olan İnşaat All Risk poliçesi; terör, test devresi, yangın, doğal afetler, çökme, üçüncü şahıs ve hırsızlık gibi teminatları içeriyor. Ardından başlayacak olan bakım devresiyle birlikte Türkiye Sigorta, Yusufeli Barajı’na 2023 yılı sonuna kadar güvence sunmaya devam edecek.

Yapımına ilk olarak 26 Şubat 2013 tarihinde başlanan Yusufeli Barajı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'in 70 kilometre güneybatısında, Türkiye'nin en hızlı akan ırmağı Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi. Su depolama kapasitesi 2,3 milyar metreküp olan Yusufeli Barajı'nda yılda 1 milyar 900 milyon kWh enerji üretilecek.

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Remzi Duman, projeye ilişkin şunları söyledi: “Türkiye, son yıllarda enerji alanında yaptığı örnek yatırımlarla ve projelerle dünyada sayılı ülkeler arasında yerini alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Devlet Su İşleri (DSİ) öncülüğünde, yerli ve millî çözümlerle ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması amaçlanarak hayata geçirilen çok sayıda prestijli projenin son halkası Yusufeli Barajı oldu. Türkiye, enerji alanındaki atılımlarını hız kesmeden sürdürürken, Türkiye Sigorta olarak bizler de bu değerli projelerin paydaşı olmaktan duyduğumuz gurura bir yenisini daha ekledik. Yusufeli Barajı’nın enerji üretim kapasitesi, 2,5 milyon konutun ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeyde. 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde olan Yusufeli Barajı’na sağladığımız teminatla gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye için anlam ve önemi büyük olan bu projede, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”