“Yüzde 25-30 faiz olasılığı azaldı”

Ancak, nihai olarak faizin nereye ulaşabileceğine ilişkin bir yönlendirme yapılmadı. Mevcut durumda swap fonlamasının vadesi ortalama 40 gün civarında olurken, 1 hafta vadeli ihaleler ile sağlanmaktadır.

Faiz artırımıyla birlikte, TCMB’nin bankalara sağladığı 1,3 trilyon TL’lik fonlamanın maliyetinin bir aydan biraz uzun bir süre içerisinde %8,5’tan %15’e yükselmesi söz konusu olacaktır. Regülasyona tabi olan ticari kredi faizleri de bu kararla birlikte yükselecektir. Ancak, mevcut durumda işlevi sekteye uğramış olan ticari kredi alanında, bir rahatlama getireceğinden bu durumu iktisadi faaliyet ve finansal istikrar açısından şimdilik destekleyici olarak değerlendiriyoruz.

Diğer yandan, kredi kartı, kredili mevduat gibi bazı tüketici kredilerinde de regülasyonlar olduğundan faizler politika faizi ile birlikte belirli bir zaman içerisinde yükselecektir. Bunun iç talebin yavaşlatılmasına katkı vererek, cari denge ve döviz talebi üzerinde olumlu etki yaratması söz konusu olabilir. Sonraki toplantılarda faiz artış miktarı ise belirsizliğini korurken, %25-30 bandındaki beklentilerin karşılanma olasılığı düşmüş durumdadır” dedi.

Dünya yazarları ne diyor?

EMRAH LAFÇI

Tarihin en yüksek faiz artışı. Her ne kadar enflasyon dikkate alındığında yeterli olmasa da bir başlangıç olması açısından olumlu karşılıyorum. PPK metninde de bunun bir sıkılaşma sürecinin başlangıcı olduğu yazılı. Bu da olumlu. Cari açık vurgusu yapılmış. Bu konuya Merkez Bankası'nın girmemesi gerektiğini düşünüyorum.

VOLKAN DÜKKANCIK

Faiz adımının yanında, mevcut mikro ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirileceğinin belirtilmesi de önümüzdeki günlerde bankalar üzerinde zorlayıcı regülasyonların kademeli olarak azaltılacağına işaret ediyor.

DR. BERTAN KAYA

Dr. Bertan Kaya Ilımlı ve süreklilik arz edecek bir faiz süreci bekliyordum, öyle oldu. Neden? Çünkü ekonomik denge eskisi gibi az sayıda parametreye bağlı değil. KKM gibi bir seçim ekonomisi balonu var, istihdam ve büyüme riskleri var, enflasyonist talebin hızlı kesilmesi riski var, dengeler çok kırılgan.