Zam pazarlığında kritik viraj

Kamudaki yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi sendikalarını toplantıya davet etti.

Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp ALEMDAR, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci ile Osman Yıldız ile TÜHİS temsilcileri katılacağı öğrenildi.

Görüşmelerde mali konuların yanı sıra uzlaşma sağlanamayan diğer konuların ele alınacağı kaydedildi. Kararın gelecek hafta başında açıklanması bekleniyor.

Ön görüşme yapılacak

Toplantı öncesinde saat 14.00’te TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon kurulu da Ergün Atalay başkanlığında ön görüşme yapacak.

Kamu tarafı en son taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve bunun üzerine ücretlere yüzde 40 artış yapılması teklifinde bulunmuştu.