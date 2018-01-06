Zeybekci: Büyüme vatandaşa da yansıyor

06 Ocak 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde yaptırılan İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinin açılış töreninde konuştu.

Zeybekci, 2017 yılının başında Türkiye'nin ekonomide 1 numara olacağını söylediğini anımsatarak şöyle konuştu:

"Büyümede dünyada bir numara olacak dedik. Onlar dediler ki Türkiye yüzde 2, 2,5 büyüyecek, dediler. Yıl boyunca 3 defa Türkiye'nin büyüme rakamlarını yukarı doğru getirdiler. Bir zahmet 5 filan dediler. Dedik ki o da yetmeyecek bir daha revize edecekler, bir daha ettiler o da yetmedi. Allah'ın izniyle 3. çeyrekte yüzde 11,1 büyüdü. Türkiye yıl sonunda yüzde 7 civarında toplam ortalamayla büyüyerek dünyada 1 numara olmaya devam edecek. İnşallah Türkiye 2018'de de büyümeye ve ihracat destanları yazmaya devam edecek."

Hedef: Avrupa'da ilk 3'e girmek

Türkiye'nin destanlar yazarak büyümesini içine sindiremeyen birilerinin "madem Türkiye büyüyor vatandaşa niye yansımıyor" şeklinde konuştuklarını dile getiren Zeybekci, "Yansıyor. Allah aşkına Türkiye ve Denizli'nin 2004'teki haliyle bugünkü hali bir mi? Evet insanlarımızın beklentileri çok daha yüksek. Refah beklentisi çok daha yüksek. Daha çok istiyor. Hakkıdır. Vermek de bunu yapmak ve başarmak da bizim görevimiz. Çünkü hedefimiz Türkiye'yi dünyada ilk 10'un içine sokmak. Avrupa'da ilk 3'ten biri yapmak, hedef bu." ifadelerini kullandı.

Bakan Zeybekci, Olağanüstü Hal (OHAL) çerçevesinde çıkartılan son Kanun Hükmündeki Kararname'ye (KHK) yönelik eleştirilere işaret ederek şöyle devam etti:

"Neymiş 15 Temmuz'da da hukuk çiğnenmiş. 15 Temmuz'da anayasayı devirmeye, ülkeyi, hükümeti devirmeye gelen, meclisi işgal etmeye gelen, bu milleti bölmeye, parçalamaya, bu ülkeyi işgal etmeye gelenlere... İşte bu millet... Ne diyeyim ben sana. Allah seni bildiği gibi etsin, diyorum da... Sen o pisliklerin içerisinde yuvarlanıp gideceksin. Orada kendi layığını bulacaksın. 'Köprüde de katledilen, linç edilen askerler varmış bunun hesabı sorulmayacak mıymış?" Ülke elden gidiyordu, vatan elden gidiyordu, bayrak elden gidiyordu, ülke bölünüyordu, parçalanıyordu, bu milletin evlatları katlediliyordu. Hiçbir zaman için bu millet vicdansızlık da yapmaz ve yapmamıştır."

Kaynak: AA