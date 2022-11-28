Zeytinyağı ihracatı 58 bin ton oldu

Zeytinyağı ihracatı miktar bazında yüzde 32, değer bazında yüzde 50 artış gösterdi. 2021/22 sezonu Türkiye sofralık zeytin ihracatı ise ilk kez 100 bin tonu aşmayı başardı. Geçtiğimiz sezonla karşılaştırdığımızda sofralık zeytin ihracatı, yüzde 24’lük artışla 88 bin tondan 110 bin tona yükselerek, döviz bazında yüzde 15’lik artışla 150 milyon dolardan, 173 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, “Türkiye, 2021/22 sezonu sonunda 58 bin 313 ton zeytinyağı ihracatı karşılığında 201,6 milyon dolarlık döviz getirisine imza attı. Prina ihracatımız yüzde 178’lik artışla 24 milyon dolar oldu. 2021/22 sezonu sonunda zeytinyağı ihracatımızda yeni bir rekora ulaştık. Zeytinyağı ortalama ihraç fiyatımız ise 2021/22 sezonunda yüzde 12 artışla 3 bin 458 dolara yükseldi. Bu dönemde en çok zeytinyağı ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülkeler yüzde 65 artışla 75 milyon dolarla ABD, yüzde 17 artışla 24 milyon dolarla İspanya, yüzde 49 artışla 17 milyon dolarla Japonya, yüzde 150 artışla 10 milyon dolarla Suudi Arabistan, yüzde 56 artışla 5 milyon dolarla BAE oldu” dedi.