Ziraat Bankası sendikasyon kredisi aldı

Ziraat Bankası 742 milyon dolar ve 884 milyon euro olmak üzere toplamda 1,7 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin ederek geçen yıl sağladığı krediyi yüzde 132 oranında yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre 32 ülkeden 70 bankanın katılımıyla yenilenen kredi, Türkiye’de bir banka tarafından tek seferde ve toplamda sağlanan en büyük ve en geniş katılımlı, sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi oldu.

BloombergHT'de yer alan habere göre, sendikasyon kredisine ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Sendikasyon kredimize 7 yeni ülkeden 21 yeni bankanın katılım sağladığını görüyoruz. Ayrıca geçen yılın aynı dönemine kıyasla sendikasyon kredisi faizlerinde 175 baz puanlık bir gerileme yaşandı. Bu kapsamda sendikasyondan elde edeceğimiz kaynaklar ile dış ticaretin finansmanının yanı sıra bankamızın ana misyonu ile uyumlu olarak sürdürülebilir tarımın finansmanını da amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde sorumlu bankacılık yaklaşımımızı koruyacak ve dış ticarette payımızı artırma ve dış finansmanda derinleşmeyi ve çeşitlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.