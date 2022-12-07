Ziraat Bankası, tarımda yıl sonu hedefini aştı

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, tarımda yıl sonu hedefi, yukarı yönlü güncellenerek 225 milyar TL olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası'nın tarım bankacılığında belirlediği "tarım ekosisteminin finansmanı" stratejisi çerçevesinde, hem kullandırılan kredi miktarı hem de kredi kullanan çiftçi sayısının önemli miktarda arttığını belirterek, "Bugün itibarıyla 930 bini aşan çiftçimizin Bankamızdaki tarım kredisi miktarı 211 milyar TL'ye ulaştı. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 88'i faiz sübvansiyonu uygulanan kredilerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

2022 sonu itibarıyla tarım kredilerindeki artışın yüzde 100'ün üzerinde olacağını aktaran Çakar, şunları kaydetti:

"Toplam tarım kredilerimiz 210 milyar TL'yi aştı. Bizim 2022 yıl sonu tarım kredisi hedefimiz 200 milyar TL düzeyindeydi. Ancak mevcut kredi talebi ve artış hızı 2022 yıl sonunda kredi rakamımızın 225 milyar TL'ye ulaşacağını gösteriyor. 2022 yıl sonu için kredi kullanan çiftçi sayısında kendimize 1 milyon çiftçi hedefi belirlemiştik. Kalan sürede bu hedefimize de ulaşmayı istiyoruz. Ziraat Bankası için tarım, dün olduğu gibi bugün de birinci öncelikli sektör. Bu böyle olmaya da devam edecek. Tarımsal üretimin artırılması ve sürdürülebilirliği için gereken finansal desteği vermeye her zaman olduğu gibi hazırız. Üreticilerimiz kullandıkları her türlü tarımsal girdinin finansmanı için ihtiyaç duydukları krediyi Ziraat Bankası'ndan alabilirler."

Çakar, Genç Çiftçi Kredisi'ne olan ilginin ülke tarımının geleceği için güven verici olduğunu, tarım ekosisteminin finansmanı stratejisiyle birlikte uygulamaya koydukları Genç Çiftçi, Kadın Çiftçi, Altın Kovan, Güneş Enerjili Sulama Kredilerine olan ilginin her geçen gün arttığını, bu 4 kredi paketinden bugüne kadar 9 bin 500'e yakın üreticinin 2,5 milyar TL kredi kullandığını, özellikle Genç Çiftçi Kredisi'ne olan ilginin ülke tarımının geleceği için güven verici olduğunu kaydetti.

Destekleme Avans Kredisi kullanan çiftçi sayısı hızla artıyor

Çiftçilerin mazot ve gübre desteklemelerini ekim döneminde alabilmesi için geliştirilen Destekleme Avans Kredisi kullanan çiftçi sayısının hızla arttığını belirten Çakar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hububat yetiştiren çiftçilerimizin en önemli iki girdisi mazot ve gübre. Bu yıl mazot ve gübre desteklerinin ekim döneminde alınarak kullanılmasını sağlamak amacıyla Destekleme Avans Kredisi'ni uygulamaya koyduk. Bu kredi, adından da anlaşılacağı üzere desteklemelerini avans olarak normal ödeme takviminden önce almak isteyen çiftçilerimize yönelik bir kredi. Bu kredinin anaparasını ve faiz dışındaki masraflarını Tarım ve Orman Bakanlığımız, faizini ise Hazine ve Maliye Bakanlığımız karşılayacak. Yani çiftçilere herhangi bir finansal yük getirmeyecek. Bugüne kadar 166 bin 212 çiftçimiz, 2,1 milyar TL Destekleme Avans Kredisi kullanarak gübre ve mazot desteklerini almış oldular. Henüz bundan yararlanmamış çiftçilerimizi, kendileri için oldukça avantajlı olan bu krediyi kullanmak üzere bekliyoruz."

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarım kredilerinde çok güçlü faiz desteği sağlıyor

Alpaslan Çakar, piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak tarım kredilerine uygulanan faiz oranlarının da güncellendiğini belirterek, "Bankamızca kullandırılan tarım kredilerinin yüzde 88'i, diğer bir ifadeyle yaklaşık 185 milyar TL'lik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşmaktadır. Küçük ölçekli işletme sahibi çiftçilerimizin 200 bin TL'ye kadar kullandıkları kredilerde faizin tamamını Hazine ve Maliye Bakanlığımız karşılıyor. Diğer kredilerde de belirli şartların sağlanması halinde çiftçilerimize yansıyan faiz oranı sıfıra kadar düşebiliyor. Mevcut faiz destekli tarım kredilerimizin 53 milyar TL'lik kısmında faizin tamamı devletimiz tarafından ödeniyor, 44 milyar TL'lik kısmında faiz oranı yüzde 1-5 aralığında, 82 milyar TL'lik kısmında yüzde 5-10 aralığında, 6 milyar TL'lik kısmında ise yüzde 10 ve üzerinde faiz oranı yansıtılıyor. Bu açıdan Bankamızca kullandırılan tarım kredilerinde Hazine ve Maliye Bakanlığımız çok güçlü faiz desteği sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Takipteki kredi rakamı da, üretici sayısı da azaldı"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredilere ilişkin şunları kaydetti:

"2022 yılında takipteki tarım kredilerimiz yüzde 20, kredileri takip hesaplarında izlenen üretici sayımız ise yüzde 14 oranında azaldı. Tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi (TOA ya da NPL) oranımız yüzde 1'in altına gerilemiştir. Bu oranlar, genel teamüllerin ve sektör ortalamalarının çok altındadır. Bundan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Biz, çiftçilerimizi iyi günlerinde de, zor günlerinde de desteklemeye ve onların yanında olmaya devam ediyoruz. Onlara farklı ve çözüm odaklı ödeme alternatifleri ve kolaylıklar sağlayarak borçlarını ödemelerine imkan tanıyoruz. Borçları takip hesaplarında olan üreticilerimizi de şubelerimizle görüşmeye ve kendilerine sunulan alternatifleri değerlendirmeye davet ediyorum."

Tarımın herkes için stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Çakar, "Tarım, tüm dünya için olduğu gibi bizim için de stratejik bir sektör. Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi tarım en az savunma sanayii kadar önemli bir sektör. Bu yıl uygulamaya koyduğumuz tarım ekosisteminin finansmanı stratejisi kapsamında bir yıldan daha kısa bir sürede geldiğimiz nokta özetlediğim gibi çok net. Bizim tek amacımız, çiftçilerimize doğru zamanlarda doğru finansman araçları ile destek vermek ve uygun koşullardaki kredi imkanlarını daha fazla çiftçimize ulaştırarak tarımsal üretimimizin artırılmasına katkı yapabilmek. Ziraat Bankası olarak, kuruluşumuzdan bugüne olduğu gibi bundan sonra da tarım sektörüne ve çiftçilerimize ihtiyaçları olan finansal desteği daha güçlü şekilde vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.