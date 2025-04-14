Zirai don Türkiye'yi vurdu! Çiftçiler zararın boyutunu tespit etmeye çalışıyor: Ürün az, fiyatlar yüksek olabilir!

Türkiye genelinde etkili olan zirai don, birçok bölgede tarım alanlarında büyük hasara yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Elazığ, Konya ve Bursa gibi birçok şehirde tarım ürünleri zarar gördü.

Elazığ’da kayısı, üzüm ve dut gibi ürünlerde don etkisiyle doku hasarları oluşurken, Konya’da erken ekilen pancar tarlaları tamamen zarar gördü. Bursa’da ise meyve ağaçlarında kayıpların yüzde 80’e kadar çıktığı bildirildi.

Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Yüce, zirai don sonrası çiftçilerin ilk olarak toprakta buzlanma olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Yüce, “Toprakta halen buz varsa, sulama yaparak buzu çözmeli ve zararın ilerlemesi engellenmelidir. Asla ağaç yapraklarını gözlemlemeden budama yapılmamalı” dedi.

Sürgünlerdeki zararların zamanla anlaşılabileceğini ifade eden Yüce, hafif hasarlı ağaçların yeniden sürgün verebileceğini, ancak yapraklar dökülmeden kalırsa zararın dallara kadar indiğini söyledi. Bitkilerin stresten çıkması için yaprak ve toprak gübrelerinin kullanılmasını öneren Yüce, hastalıklara karşı da ekstra dikkat çağrısı yaptı.

İhracatlık kirazlarda büyük zarar

Konya’da ise Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, eksi 14 dereceye kadar düşen sıcaklıkların özellikle erken ekilen pancar tarlalarında büyük kayıplara neden olduğunu aktardı. Ayrıca, çiçeklenme dönemindeki meyve ağaçlarında da ciddi hasar tespit edildiğini vurgulayan Kırkgöz, özellikle Akşehir’de ihracatlık kirazlarda büyük zarar oluştuğunu bildirdi.

Kırkgöz, üreticilere “pancar tarlalarının yeniden ekim için hazırlanması” çağrısı yaparken, geç ekilen hububatta henüz büyük bir hasar görünmediğini ifade etti. Ancak zirai don nedeniyle yapraklarda yanmalar olduğunu ve bu durumun bitki beslemeyle toparlanabileceğini belirtti.

Bursa'da zarar meyve ağaçlarında yüzde 70'i buldu

Bursa’da da tablo ağır. Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Fevzi Çakmak, il genelinde meyve ağaçlarında yüzde 70'e varan zararın söz konusu olduğunu açıkladı. Kiraz, erik, kayısı, şeftali, nektarin ve ceviz gibi ürünlerde ciddi hasarlar oluştuğunu aktaran Çakmak, “Zirai donun Bursa’daki faturası çok ağır oldu. Bu yıl meyveyi pahalı yiyeceğiz” dedi.