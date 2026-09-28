Zirai ilaçta yerlinin payı yüzde 65’e dayandı
Türkiye’de tarım ilaçları sektörüne yapılan yatırımlar, yerli üretim kapasitesini artırdı. İç pazarda tüketilen zirai ilaçların yüzde 65’i yerli üretimle karşılanıyor, Sector Tarım Başkanı Fuat Kunduracı, bu başarıdaki en büyük etkenin yerli firmaların Avrupa standartlarında üretim kalitesini yakalaması olduğunu söyledi.
Mehmet H. GÜLEL/AKSARAY
mehmet.gulel@dunya.com
Tarımsal ilaçlamada yerli ürünlerin payının %65 seviyesine dayandı. Bu başarıdaki en büyük etkenin yerli firmaların güçlenerek Avrupa standartlarında üretim kalitesini yakalaması olduğu belirtiliyor. Yerli firmaların güçlenmesi ve uluslararası kalite standartlarını yakalamasının bu başarıda temel etken olduğunu kaydeden Sector Tarım Başkanı ve CEO’su Fuat Kunduracı, önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde pazarın yüzde 90'ını yerli firmalar oluşturacağını ifade etti. Bu yılın başında üretime başlayan Aksaray fabrikalarında açıklamalar yapan Kunduracı, birim alandan maksimum verim elde etmenin yolunun zirai ilaç kullanma zorunluluğunu işarete etti. Biyolojik ürünlere ciddi yatırımlar yapıldığını, ancak bu pazarın henüz kimyasal ilaçların karşısında yüzde 10’u geçmediğine dikkat çeken Kunduracı, “Önümüzdeki 10-15 yıl içinde Türkiye pazarının yüzde 90’ının yerli firmaların kontrolüne geçeceğini öngörüyorum. Yerli ürünlerin yabancı rakiplere kıyasla yarı yarıya daha uygun fiyatlı” dedi.
Zirai ilaç pazarı büyüklüğü 950 milyon dolar
2015 yılı sonrasında yerli firmaların Avrupalı rakipleriyle yarışır, hatta daha iyi sonuçlar alır hale geldiğini belirten Kunduracı, "Bugün yaklaşık 950 milyon dolar büyüklüğe ulaşan Türkiye zirai ilaç pazarında, Tarım ve Orman Bakanlığı hammaddeden çiftçiye ulaşana kadar her adımı barkod sistemiyle sıkı şekilde takip ediyor. Sektörün cari fazla veriyor. Sektör genelinde 100 milyon doların üzerinde ihracat yapılıyor. Firma olarak sadece bizim 2028 yılı hedefimiz ise 50 milyon dolar ihracat yapmak” diye konuştu. Firma olarak tarımsal üretimde bitki besleme (gübre) ve bitki koruma (zirai ilaç) alanında verimlilik, kalite, sürdürülebilirlik odağında çözümler sunduklarını bildiren Kunduracı, yerli üretim gücünü uluslararası pazarlara taşımayı hedeflediklerini belirtti. Kunduracı, Aksaray’da kurdukları yeni tesisi ile üretim kapasitelerin 100 bin tonun üzerine çıkararak Avrupa başta olmak üzere 35 ülkede yer almak istediklerini kaydetti.
“Ar-Ge çalışmaları işimizin merkezinde”
Dünyada ve Türkiye’de zirai ilaç üretiminde en son yatırımın Aksaray’daki tesislerinin olduğunu öne süren Kunduracı, 2016 yılında üretim süreçlerine ilişkin inovatif yollar geliştirmek amacıyla ‘Dr. Sector Bilim Merkezi’ni kurduklarını iletti. Kunudracı, “Bu kapsamda, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve sanayi iş birlikleriyle biyolojik çözümlerin geliştirilmesi, feromon temelli biyoteknik mücadele yöntemleri, faydalı böceklerin ve zararlıların doğal düşmanlarının yetiştirilmesi alanlarında Ar-Ge, teknik geliştirme ve fizibilite çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.