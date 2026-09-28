Zirai ilaçta yerlinin payı yüzde 65’e dayandı

Mehmet H. GÜLEL/AKSARAY

mehmet.gulel@dunya.com

Tarımsal ilaçlamada yer­li ürünlerin payının %65 seviyesine dayandı. Bu başarıdaki en büyük etkenin yerli firmaların güçlenerek Av­rupa standartlarında üretim ka­litesini yakalaması olduğu be­lirtiliyor. Yerli firmaların güç­lenmesi ve uluslararası kalite standartlarını yakalamasının bu başarıda temel etken olduğu­nu kaydeden Sector Tarım Baş­kanı ve CEO’su Fuat Kundura­cı, önümüzdeki 10-15 yıl içeri­sinde pazarın yüzde 90'ını yerli firmalar oluşturacağını ifade etti. Bu yılın başında üretime başlayan Aksaray fabrikaların­da açıklamalar yapan Kundu­racı, birim alandan maksimum verim elde etmenin yolunun zi­rai ilaç kullanma zorunluluğunu işarete etti. Biyolojik ürünlere ciddi yatırımlar yapıldığını, an­cak bu pazarın henüz kimyasal ilaçların karşısında yüzde 10’u geçmediğine dikkat çeken Kun­duracı, “Önümüzdeki 10-15 yıl içinde Türkiye pazarının yüzde 90’ının yerli firmaların kontro­lüne geçeceğini öngörüyorum. Yerli ürünlerin yabancı rakiple­re kıyasla yarı yarıya daha uygun fiyatlı” dedi.

Zirai ilaç pazarı büyüklüğü 950 milyon dolar

2015 yılı sonrasında yerli fir­maların Avrupalı rakipleriyle yarışır, hatta daha iyi sonuçlar alır hale geldiğini belirten Kun­duracı, "Bugün yaklaşık 950 mil­yon dolar büyüklüğe ulaşan Tür­kiye zirai ilaç pazarında, Tarım ve Orman Bakanlığı hammad­deden çiftçiye ulaşana kadar her adımı barkod sistemiyle sıkı şe­kilde takip ediyor. Sektörün ca­ri fazla veriyor. Sektör genelin­de 100 milyon doların üzerinde ihracat yapılıyor. Firma olarak sadece bizim 2028 yılı hedefi­miz ise 50 milyon dolar ihracat yapmak” diye konuştu. Firma olarak tarımsal üretimde bitki besleme (gübre) ve bitki koruma (zirai ilaç) alanında verimlilik, kalite, sürdürülebilirlik odağın­da çözümler sunduklarını bildi­ren Kunduracı, yerli üretim gü­cünü uluslararası pazarlara ta­şımayı hedeflediklerini belirtti. Kunduracı, Aksaray’da kurduk­ları yeni tesisi ile üretim kapa­sitelerin 100 bin tonun üzerine çıkararak Avrupa başta olmak üzere 35 ülkede yer almak iste­diklerini kaydetti.

“Ar-Ge çalışmaları işimizin merkezinde”

Dünyada ve Türkiye’de zirai ilaç üretiminde en son yatırımın Aksaray’daki tesislerinin olduğunu öne süren Kunduracı, 2016 yılında üretim süreçlerine ilişkin inovatif yollar geliştirmek amacıyla ‘Dr. Sector Bilim Merkezi’ni kurduklarını iletti. Kunudracı, “Bu kapsamda, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve sanayi iş birlikleriyle biyolojik çözümlerin geliştirilmesi, feromon temelli biyoteknik mücadele yöntemleri, faydalı böceklerin ve zararlıların doğal düşmanlarının yetiştirilmesi alanlarında Ar-Ge, teknik geliştirme ve fizibilite çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.