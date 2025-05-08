ZMO'dan çiftçiye acil destek çağrısı: Meyve ve sebze fiyatları uçacak, ihracat düşecek!

Türkiye'yi 10-14 Nisan tarihlerinde vuran zirai don çiftçinin belini büküyor. Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez ise meyve sebze fiyatlarının bu sene arz açığı nedeniyle daha da yüksek olacağını belirtiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hasar tespit raporunu bir an önce hazırlayıp paylaşması gerektiğini ifade eden Suiçmez, bazı bölgelerde yüzde 100’e varan hasar yaşandığını bu nedenle kiraz, fındık, kayısı gibi önemli ihracat kalemlerinde de düşüş olacağını söyledi. Çiftçinin devam etmesi için masraflarının karşılanması gerektiğine işaret eden Suiçmez, durum böyle giderse önümüzdeki yıl da sebze ve meyve sorunu yaşanacağını belirtti.

Meyve fiyatları daha da yükselecek

"Meyve fiyatları zaten yüksekti, bu sene gıda arz açığı nedeniyle daha da yüksek olacak" diyen Suiçmez, "Konuyu sadece TARSİM’li çiftçilere TARSİM ödemelerine bağlamak da çözüm değil. Çünkü Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olmayan çok sayıda çiftçimiz var. Bunların hasarlarını kim karşılayacak? Ayrıca TARSİM boyutunda henüz tespit ve ödemeler gündemde değil" diye konuştu.

Çiftçinin para kazanamadığını, bahçe ve raf arası fiyat farkının 5 kat olduğunu ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı, üretim sorununa, girdi maliyetlerine, desteklere, gıda tedarik zinciri ve tüketici gelirlerine dikkat çekerek "Sadece ‘iklim kaynaklı gıda enflasyonu var’ demek kolaycılıktır" dedi.

Tarıma ve çiftçiye ek bütçe çağrısı

Çiftçinin hasarının karşılanması ve borçlarının ötelenmesi ya da faizlerinin silinmesini isteyen Suiçmez, fiyat artışının önüne geçmek için de ihracat yasağı çağrısında bulunurken, "Tarıma can suyu hemen şimdi, çiftçiye can suyu hemen şimdi bunun için de ek bütçe hemen şimdi" diye konuştu.