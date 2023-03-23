2022 yılı işsizlik oranı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, "İşgücü İstatistikleri 2022" verilerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2021'e kıyasla 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,6 puan düşerek yüzde 10,4'e geriledi.

2021'de işsizlik oranı yüzde 12, işsiz sayısı ise 3 milyon 919 bin kişi olarak açıklanmıştı.