40 yıllık mobilya zinciri tüm mağazalarını kapatma kararı aldı

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ABD'de 40 yıla yakın süredir faaliyet gösteren mobilya perakendecisi Georgia Furniture Mart, tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Şirket, Norcross ve Kennesaw'daki mağazalarının yanı sıra çevrim içi ve fiziksel satışlarını destekleyen dağıtım merkezini de faaliyetlerine sonlandıracak.

1986 yılında "Underpriced Furniture" adıyla kurulan şirket, yıllar içinde Georgia Furniture Mart markasıyla hizmet vermeye devam etti. Şirketin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında kapanışa ilişkin herhangi bir duyuru yer almasa da, Atlanta merkezli WSB-TV kapanış kararını kamuoyuna duyurdu.

Şirketin kurucusu Michael Hall yaptığı açıklamada, "Bu yolculukta bizimle olan ve evlerini bize emanet eden herkese minnettarız. Bu dönem sona eriyor olabilir ancak kurduğumuz ilişkiler ve anılar bizimle kalacak." ifadelerini kullandı.

Şirket, 16 Temmuz itibarıyla her iki mağazada tasfiye satışlarına başlayacağını açıkladı. Mobilya ve ev ürünlerinde geniş kapsamlı indirimler uygulanacağı belirtildi.

Konut piyasasındaki durgunluk sektörü vuruyor

Uzmanlara göre mobilya sektöründe yaşanan kapanışların temel nedenlerinden biri konut piyasasındaki yavaşlama. Yüksek konut fiyatları ve mortgage faizleri nedeniyle taşınan kişi sayısının azalması, yeni mobilya talebini de önemli ölçüde düşürüyor.

Furniture Today Editörü Ray Allegrezza, yükselen gümrük tarifeleri, enflasyon ve lojistik maliyetlerinin sektör üzerindeki baskıyı artırdığını belirtirken, GlobalData Genel Müdürü Neil Saunders ise birçok şirketin tüketici talebindeki değişime uyum sağlayamamasının kapanışların temel nedeni olduğunu ifade etti.

Son iki yılda çok sayıda zincir kapandı

Mobilya sektöründeki daralma yalnızca Georgia Furniture Mart ile sınırlı değil. 2025 ve 2026 yıllarında Value City Furniture, American Signature Furniture, Circle Furniture, Metro Mattress, American Mattress ve 5th Avenue Furniture gibi birçok köklü marka da mağazalarını kapattı veya iflas sürecine girerek faaliyetlerini sonlandırdı.

Sektör temsilcileri, konut satışlarının yeniden canlanmaması halinde mobilya perakendesinde yeni mağaza kapanışlarının da gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.