İhracatta lider şehirler! İlk 6 ayda 50 ilin ihracatı arttı

Türkiye'nin ihracatı yılın ilk yarısında yükselişini sürdürdü. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan faaliyet illeri bazındaki ihracat verilerine göre, 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 artış göstererek 136 milyar 59 milyon dolara ulaştı.

İlk altı aylık dönemde 50 ilin ihracatı artış kaydederken, 21 il ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Böylece ihracatın ülke genelinde daha dengeli bir yapıya yayıldığı bir kez daha ortaya konuldu.

Haziran ayında İstanbul zirvede

Faaliyet illeri bazında değerlendirildiğinde, 2026 yılı Haziran ayında en fazla ihracat yapan il 4 milyar 817 milyon dolarla İstanbul oldu.

İstanbul'u 3 milyar 916 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 184 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 862 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 273 milyon dolarla Tekirdağ takip etti.

Haziran ayında ihracatta ilk 10'da yer alan diğer iller ise Ankara, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa olarak sıralandı.

İhracat artışında da ilk sırada İstanbul yer aldı

Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışında da İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'un ihracatı 1 milyar 42 milyon dolar artarken, Kocaeli 753 milyon dolar, İzmir 374 milyon dolar, Bursa 327 milyon dolar ve Tekirdağ 289 milyon dolarlık artışla öne çıkan iller oldu.