ABD'de konut başlangıçları düşüşünü 5'inci aya taşıdı

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,5 azalarak 1 milyon 309 bine indi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan konut başlangıçlarının 1 milyon 360 bin olması öngörülüyordu. Düşüşünü 5'inci aya taşıyan konut başlangıçları, geçen yıl aralıkta da yüzde 3,4 azalışla 1 milyon 371 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, ocakta yıllık bazda ise yüzde 21,4 azaldı.

İnşaat izinleri beklentileri karşılayamadı

İnşaat izinleri ocakta aylık bazda yüzde 0,1 artarak 1 milyon 339 bin seviyesine çıktı. Bu dönemde beklentilerin altında kalan inşaat izinlerinin 1 milyon 350 bin olması öngörülüyordu.

İnşaat izinleri, geçen yıl aralıkta yüzde 1 azalışla 1 milyon 337 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD'de inşaat izinleri, ocakta yıllık bazda ise yüzde 27,3 azaldı.