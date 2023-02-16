  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomik Veriler
  3. ABD'de konut başlangıçları düşüşünü 5'inci aya taşıdı
Takip Et

ABD'de konut başlangıçları düşüşünü 5'inci aya taşıdı

ABD'de konut başlangıçları, ocakta yüzde 4,5 azalışla 1 milyon 309 bine gerileyerek art arda 5 ay düşüş kaydetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,5 azalarak 1 milyon 309 bine indi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan konut başlangıçlarının 1 milyon 360 bin olması öngörülüyordu. Düşüşünü 5'inci aya taşıyan konut başlangıçları, geçen yıl aralıkta da yüzde 3,4 azalışla 1 milyon 371 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, ocakta yıllık bazda ise yüzde 21,4 azaldı.

İnşaat izinleri beklentileri karşılayamadı

İnşaat izinleri ocakta aylık bazda yüzde 0,1 artarak 1 milyon 339 bin seviyesine çıktı. Bu dönemde beklentilerin altında kalan inşaat izinlerinin 1 milyon 350 bin olması öngörülüyordu.

İnşaat izinleri, geçen yıl aralıkta yüzde 1 azalışla 1 milyon 337 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD'de inşaat izinleri, ocakta yıllık bazda ise yüzde 27,3 azaldı.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi, sektörde daralmanın sürdüğünü gösterdi

ABD Haberleri

Philadelphia Fed İmalat Endeksi, sektörde daralmanın sürdüğünü gösterdi
TKBB'den tavsiye kararı: Borçları 6 ay boyunca öteleyin

Ekonomi Haberleri

TKBB'den tavsiye kararı: Borçları 6 ay boyunca öteleyin
İmar affı gelecek mi? Son detaylar neler?

Konut Haberleri

İmar affı gelecek mi? Son detaylar neler?
Bu konularda ilginizi çekebilir
ABD ekonomi konut