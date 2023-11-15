ABD'de Üretici Fiyat Endeksi beklentilerin altında kaldı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,5 düşerken, yıllık bazda yüzde 1,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Ülkede üretici fiyat endeksi Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı. Aylık bazda ise Ekim'de negatif üretici enflasyonu görüldü. Verilere göre Ekim'de üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 düştü. Ekim ayında üretici fiyatlarında dört ayın ardından ilk kez negatif aylık enflasyon görülmüş oldu.

Çekirdek göstergelerde de Ekim ayında üretici tarafında yavaşlama dikkat çekti. Gıda ve enerji hariç üretici fiyatlarında aylık olarak değişim olmadı. Beklenti yüzde 0,3 artıştı. Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında ise yüzde 0,1'lik ılımlı artış görüldü.

Yıllık olarak bakıldığında ise gıda ve enerji hariç fiyatlar yüzde 2,4 arttı. Buradaki beklenti ise yüzde 2,7 olarak belirlenmişti