ABD'li bankaların ilk çeyrekteki kârları yüksek faiz oranlarının etkisiyle yükseldi

JPMorgan'ın birinci çeyrekteki kârı yüksek faizlerin bireysel bankacılık birimini desteklemesiyle %52 yükseldi.

JPMorgan, birinci çeyrekte 12.62 milyar dolar yani hisse başına 4.10 dolar kâr açıklarken, geçen yıl aynı dönemde 8.28 milyar dolar yani hisse başına 2.63 dolardı.

Kaliforniya'nın düzenleyici kurumları tarafından 10 Mart'ta kapatılan Silikon Vadisi Bankası (SVB), ABD'de 2008'den bu yana batan en büyük banka olarak piyasalarda büyük sorunlara yol açmış ve küresel bankacılık sektörünün likiditesine dair endişelerin artmasına neden olmuştu.

JPMorgan'ın sorunlu krediler için ayırdığı karşılık geçen yıla göre %56 artışla 2.3 milyar dolara yükseldi.

Artan faiz geliri sayesinde yükseldi

Wells Fargo & Co'nun birinci çeyrekteki kârı, artan faiz geliri sayesinde yükselerek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasından faydalanmış oldu.

ABD'nin en büyük dördüncü bankası birinci çeyrekte 4.99 milyar dolar, yani hisse başına 1.23 dolar kâr ederken geçen yılki kâr 3.79 milyar dolar, yani hisse başına 91 sent olmuştu.

Buna karşın banka bu çeyrekte sorunlu kredilere yönelik 1.21 milyar dolar karşılık ayırırken, geçen yılki karşılık miktarı 787 milyon dolardı.

ABD'de geçen ay iki bankanın iflasının ardından bankacılık sektöründe yaşanan çalkantıya ek olarak Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için devam ettiği faiz artırımları ekonomik yavaşlamaya dair endişeleri de arttırırken, ABD'deki bankalar sorunlu krediler için daha fazla karşılık ayırmaya başladı.