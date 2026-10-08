Almanya'ya ABD'den ihracat darbesi: Beklentiler tersine döndü

Almanya ekonomisinde dış ticaret cephesinden beklenmedik bir zayıflama sinyali geldi. Avrupa'nın en büyük ekonomisinde ağustos ayı ihracatı, piyasanın artış beklentisinin aksine gerilerken özellikle ABD pazarındaki satış kaybı dikkat çekti.

Alman Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) 8 Ekim'de açıklanan verilerine ilişkin haber akışına göre, ihracat bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azalırken ithalat yüzde 0,9 yükseldi. ABD'ye yapılan ihracatın yüzde 6,3 gerilemesi, Alman üreticilerin en önemli dış pazarlardan birinde karşı karşıya bulunduğu baskıyı yeniden gündeme taşıdı.

ABD'ye ihracatta yüzde 6,3'lük düşüş

Almanya'nın ağustos ayı dış ticaret verilerinde en dikkat çekici gelişme, ABD'ye yapılan ihracattaki sert gerileme oldu. Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre ABD pazarına yönelik satışlar temmuz ayına kıyasla yüzde 6,3 azalırken Almanya'nın toplam ihracatı da yüzde 0,8 düştü. Ekonomistler toplam ihracatta yüzde 0,6 artış bekliyordu. Böylece gerçekleşen veri ile piyasa beklentisi arasında 1,4 puanlık olumsuz fark oluştu.

ABD pazarındaki gerileme, temmuz ayında yaşanan güçlü yükselişin ardından geldi. Almanya'nın ABD'ye ihracatı temmuzda aylık yüzde 19,1 artarak 14,4 milyar euroya ulaşmıştı. Ağustostaki düşüş, bu yükselişin ardından ticaret akışındaki oynaklığın sürdüğünü gösterirken Alman ihracatçılar açısından Amerikan pazarının ne ölçüde istikrarlı bir büyüme kaynağı olabileceği sorusunu da gündeme getirdi.

Alman sanayisi, ABD'nin ithalata uyguladığı gümrük vergileri ve uluslararası ticaretteki belirsizliklerden etkilenmeye devam ediyor. Özellikle otomotiv, makine ve kimya gibi ihracata dayalı sektörler açısından ABD pazarı büyük önem taşıyor. Bununla birlikte ağustos ayındaki düşüşün ne kadarının gümrük vergilerinden, ne kadarının siparişlerin zamanlamasından veya talepteki değişimden kaynaklandığı açıklanan toplam verilerle kesin olarak belirlenemiyor.

Almanya'nın ABD ile ticaretinde yaşanan zayıflama yalnızca aylık verilerle sınırlı değil. Destatis'in daha önce açıkladığı rakamlara göre ülkenin ABD ile mal ticaretinden elde ettiği fazla, 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,5 azalarak 12,4 milyar euroya gerilemişti. Aynı dönemde ABD'ye yapılan ihracat yüzde 12,1 düşerken motorlu taşıt ihracatındaki kayıp dış ticaret fazlasının daralmasında önemli rol oynamıştı.

Dış ticaret fazlası 19,5 milyar euroya geriledi

İhracattaki düşüşe karşılık ithalatın yükselmesi, Almanya'nın dış ticaret fazlasında da daralmaya neden oldu. Ağustos ayında ithalatın bir önceki aya göre yüzde 0,9 artmasıyla ülkenin mevsim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 19,5 milyar euro olarak gerçekleşti. Temmuz ayına ilişkin karşılaştırılabilir fazla ise güncellenen veri setinde 21,6 milyar euro olarak yer aldı.

Böylece Almanya, dış ticarette fazla vermeyi sürdürmesine rağmen ihracat ve ithalat arasındaki farkın daraldığı bir ayı geride bıraktı. Özellikle dış talebin zayıfladığı dönemlerde ithalatın yükselmesi, ekonominin büyümesine dış ticaretten gelen katkıyı sınırlandırabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor. Ancak aylık mal ticareti rakamları tek başına gayrisafi yurt içi hasılanın dış ticaret katkısını ortaya koymuyor.

Bölgesel dağılım da Alman ihracatının yalnızca ABD'de değil, daha geniş bir pazarda baskıyla karşılaştığını gösterdi. Ağustosta Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat aylık yüzde 0,6 gerilerken AB dışındaki ülkelere yönelik satışlar yüzde 1,1 azaldı. Bu tablo, ihracattaki zayıflamanın tek bir ticaret ortağıyla sınırlı olmadığını ortaya koydu.

Buna karşılık İngiltere ve Çin pazarlarında farklı bir görünüm oluştu. Almanya'nın İngiltere'ye ihracatı yüzde 16,7 artarken Çin'e yönelik satışlarında yüzde 4,7 yükseliş kaydedildi. Ancak Çin'den yapılan ithalatın aynı dönemde yüzde 11 artması, iki ülke arasındaki ticaret akışının Alman üreticiler açısından tek yönlü bir toparlanmaya işaret etmediğini gösterdi.

Bu farklılaşma, Alman şirketlerinin dış pazarlarda karşılaştığı koşulların giderek daha fazla ülkeye ve sektöre göre değiştiğini gösteriyor. Bir pazarda satışlar artarken başka bir pazarda yaşanan kayıplar toplam ihracat performansını aşağı çekebiliyor. Bu nedenle Almanya'nın dış ticaret görünümünde yalnızca toplam ihracat rakamı değil, satışların hangi ülkelere ve hangi ürün gruplarında gerçekleştiği de önem taşıyor.

Sanayide toparlanma sinyali, ihracatta zayıflama

Ağustos ayına ilişkin dış ticaret sonuçları, Almanya'da sanayi üretiminin toparlanma sinyalleri verdiği bir dönemde açıklandı. Sanayi üretimindeki iyileşme ile ihracattaki gerilemenin aynı döneme denk gelmesi, üretimdeki artışın ne ölçüde dış talebe dayandığı ve önümüzdeki aylarda sürdürülebilir olup olmayacağı sorularını öne çıkardı.

Üretim hacmindeki yükselişin her zaman ihracatta aynı dönemde artış yaratması gerekmiyor. Şirketler üretimlerini iç pazar siparişleri, stokların yenilenmesi veya daha önce alınmış siparişler doğrultusunda artırabilirken dış pazarlara yapılan teslimatlar farklı bir takvim izleyebiliyor. Ayrıca ihracat verilerinin parasal değer üzerinden açıklanması, üretim miktarındaki değişimlerle doğrudan karşılaştırma yapılmasını zorlaştırıyor.

Alman sanayisinin karşı karşıya bulunduğu sorunlar arasında enerji maliyetleri, uluslararası rekabet, ticaret politikalarındaki değişiklikler ve yatırım harcamalarının finansmanı öne çıkıyor. Özellikle enerji yoğun üretim yapan şirketler açısından maliyet baskısının sürmesi, küresel pazarlarda fiyat rekabetini zorlaştırabiliyor. Otomotiv ve makine gibi sektörlerde ise hem ABD'nin ticaret uygulamaları hem de Çinli üreticilerin artan rekabeti şirketlerin ihracat stratejilerini etkiliyor.

Almanya'nın üretim kapasitesini koruması ve dış satışlarını artırması, yalnızca ülke ekonomisi açısından değil, Avrupa sanayi zincirinin bütünü bakımından önem taşıyor. Alman üreticilerin kullandığı ara malları sağlayan şirketler ile bu üreticilerle aynı pazarlarda rekabet eden işletmeler, dış talepteki değişikliklerden farklı şekillerde etkilenebiliyor.

Ağustos verileri bu nedenle Alman ekonomisinin kalıcı bir daralma sürecine girdiğinin kanıtı olarak değerlendirilemez. Ancak ihracatın beklentilerin altında kalması, sanayi üretimindeki toparlanmanın henüz dış ticaret tarafında aynı güçte karşılık bulmadığını gösteren önemli bir veri niteliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarında yeni risk

Almanya'daki gelişmeler Türkiye açısından da önem taşıyor. Almanya, Türk ihracatçılarının en büyük dış pazarlarından biri olmayı sürdürürken iki ülke arasındaki ticaret özellikle otomotiv, makine, elektrikli ekipmanlar, kimya ve sanayi ara malları üzerinden güçlü bağlantılar taşıyor.

Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı ihracat, 2026'nın ilk sekiz ayında 71,8 milyar dolara ulaşırken Almanya 13,6 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Türk otomotiv sektörünün eylül ayı verilerinde de Almanya en büyük ihracat pazarı olmayı sürdürdü. Bu büyüklük, Alman ekonomisindeki talep ve üretim değişikliklerinin Türkiye'deki ihracatçı şirketler açısından neden yakından izlendiğini ortaya koyuyor.

Almanya'nın ABD'ye yönelik ihracatında yaşanan gerileme, özellikle Alman üreticilere parça ve ara malı sağlayan Türk şirketleri için dolaylı bir risk oluşturabilir. Alman sanayi kuruluşlarının dış siparişleri zayıflarsa üretim planları ve tedarik ihtiyaçları da zaman içinde değişebilir. Ancak ağustos ayına ilişkin Almanya dış ticaret verileri, Türk şirketlerinin siparişlerinde doğrudan bir azalma yaşandığını göstermiyor.

Öte yandan Alman üreticilerin ABD ve diğer pazarlarda karşılaştığı rekabet baskısı, tedarik maliyetlerini düşürme arayışlarını da hızlandırabilir. Türkiye'nin Avrupa sanayisiyle mevcut üretim bağlantıları bu açıdan bazı şirketlere fırsat sunabilecek olsa da böyle bir etkinin ortaya çıkması, Alman firmalarının yatırım ve tedarik kararlarına bağlı olacak.

Almanya'nın önümüzdeki aylarda açıklayacağı yeni ihracat, sanayi siparişi ve üretim verileri, ağustostaki zayıflamanın geçici bir dalgalanma mı yoksa daha kalıcı bir talep sorununun işareti mi olduğunu değerlendirmek açısından belirleyici olacak. Özellikle ABD'ye ihracattaki kaybın devam edip etmediği, Alman sanayisinin büyüme görünümü kadar Avrupa'daki üretim ve tedarik zincirlerinin geleceği açısından da önem taşıyacak.