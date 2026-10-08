“Tasfiye 6 ayda tamamlanacak mudilere ara ödeme yapılacak”

Ferit PARLAK

Cumhurbaşkanı Yar­dımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Ku­rulu’nun çalışmaları hakkında TBMM Genel Kurul’nu bilgi­lendirdi. Yılmaz, 455 bin kişiyi ilgilendiren tasfiye sürecindeki yol haritasını açıklayan Yılmaz, “SPK tarafından tasfiye süre­cine alınan 7 şirket ve 131 fon­la ilgili olarak tasfiye süreçle­rinin yönetimi için Ziraat ve İş Bankası belirlendi. Bugüne ka­dar İş Bankası ile çalışan TERA kapsamında 6 fonun tasfiyesi­nin yönetimi İş Bankası tara­fından, geriye kalan 125 fonun tasfiyesinin yönetimi Ziraat Bankasınca yürütülecek” dedi.

Fonlara ilişkin; yatırımcıla­rın ellerindeki pay senetlerinin kontrolünün, hazır değer/nakit tespitinin, borç ve alacakların tespitinin, fon mal varlığının gerçek durumumun tespitinin yapıldığını kaydeden Yılmaz, “İlgili bankaların saklama faa­liyetlerini resmi olarak devral­ması sağlandı” diye konuştu.

Teklif, ekim ayında yasalaşır

Olağanüstü tasfiyenin özü­nü 1 milyon liraya kadar ana paranın ödenmesinin oluş­turduğunu kaydeden Yılmaz, “Fon alacaklarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsa­mında çalışmalar sürdürü­lecek, nihai tasfiye bakiyesi oluşturulacak. Bu işlemi 5-6 ayda tamamlamayı hedefliyo­ruz” şeklinde konuştu.

Meclisin takdirine sunula­cak olağanüstü tasfiye kuralla­rını içeren taslak Kanun Tek­lifi’nin yasalaşması halinde, ekim ayı içinde 1 milyon lira­ya kadar anapara ödemeleri­nin yapılacağını öngörüyor­düklerini dile getiren Yılmaz, “Bu konuda SPK tarafından ge­rekli detay kararlar alınacaktır. Teknik hazırlıklar yapılmıştır” dedi. Sayısal verileri de pay­laşan Yılmaz şunları söyledi: “Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455.758 tekil kişi bulunmakta­dır. Ziraat Bankasının tasfiye­sinden sorumlu olduğu 125 fon­da 151.247 tekil yatırımcı kişi, İş Bankasının tasfiyesinden so­rumlu olduğu 6 fonda 388.718 tekil yatırımcı bulunmaktadır.”

Net yatırım tutarı esas alınacak

Olağanüstü tasfiye kapsa­mında ise hak kazanılacak öde­meye mahsuben ara ödeme ya­pılacağının altını çizen Yılmaz, Ara ödemede MKK tarafından hesaplanacak net yatırım tu­tarının esas alınacağını bildir­di. Yılmaz, “Ara ödeme en faz­la 1 milyon lira olacaktır. MKK kapsamında net yatırım tuta­rı algoritması yazıldı. Takas­bank’tan fiyat bilgisi alındıktan sonra tutarlar hesaplanacak­tır” Diye konuştu.

Tüm bu iş­lemlerin yürütülmesinde SPK kararı ile TMSF bünyesinde 131 isteğe bağlı iade hesabı ve 1 adet genel hisse iade hesabı açıldığını da ifade eden Yılmaz, “Her bir fonda oluşan kaynak il­gili fonun alacaklıları için kul­lanılacaktır. Genel hesaba ge­len kaynak ise SPK tarafından çeşitli kriterler ile belirlenecek bir hesaplama yöntemi ile fon­lara dağıtılacaktır. El konulan veya müsadere edilen varlık­ların satışından elde edilen ge­lirler de geri kazanım hesabına aktarılarak, ödemelerde kulla­nılacaktır” açıklaması yaptı.

Hak sahipliği fon ve hesap bazında belirlenecek

Hak sahipliğinin fon ve he­sap bazında belirleneceği­nin altını çizen Yılmaz, “Ola­ğan ve olağanüstü tasfiyele­rin ekim ayı içinde yapılması ile birlikte, 455 bin 758 kişinin çok büyük bir bölümü ödeme­lerini tamamen almış olacak­lardır. İnanıyorum ki yatırım­cıların beklentilerini dikka­te alacak olan Meclisimiz bu Kanunu ivedilikle ele alacak­tır. Benim sizlere olağanüs­tü tasfiye konusunda arz et­tiğim hususlar, Kanun metni nihai halini yüce Meclisimiz­de aldıktan sonra kesinleşmiş olacaktır” şeklinde konuştu.

"Hazine kaynağı kullanılmayacak"

Teknik olarak tüm hazırlık­ların yapıldığını kaydeden Yıl­maz, “Kanun yürürlüğe girer girmez en kısa sürede gereği yapılacaktır. Bir kez daha vur­gulamak isterim ki, devleti­miz bu süreci vatandaşlarımı­zın haklarını esas alan, piyasa güvenini gözeten ve hukukun gereklerini eksiksiz yerine ge­tiren bir anlayışla yürütmek­tedir. Bu süreçte oluşan özel zararlar için Hazine kaynağı kullanılmayacak" dedi.

Tasfiye kapsamındaki fon­larda hak sahibi olan yatırım­cılarımızın haklarının korun­ması için gereken adımları atarken, haksız kazanç sağla­yanların ve piyasa düzenini bozanların da hukuk önünde hesap vermesini sağlayacak­larıı da ifade eden Yılmaz, “Ay­nı zamanda yaşanan tecrübe­yi, sermaye piyasalarımızın iş­leyişini daha da güçlendirecek bir imkâna dönüştürmekte ka­rarlıyız.

Bu çerçevede, DDK raporu sonrası SPK Kanunun­da yapılabilecek daha uzun va­deli değişiklikler de gündeme gelebilecektir” dedi. Yılmaz şöyle devam etti: “Düzenle­me, gözetim ve denetim meka­nizmalarımızı ihtiyaç duyulan alanlarda güçlendirecek; yatı­rımcının hakkını daha güçlü şekilde koruyan, güvenilir ve etkin bir piyasa yapısını geliş­tirmeye devam edeceğiz. Dün­yadaki ve bölgemizdeki bir çok olumsuz gelişmeye rağmen ekonomimiz sağlıklı bir şekil­de yoluna devam etmektedir. Türkiye’nin finansal sistemi güçlüdür; sermaye piyasaları­mızın geleceğine ilişkin irade­miz de nettir.”

A1 Capital Bulls ve Pardus’ta ödeme bugün başlıyor

Cevdet Yılmaz, 7 şirketten A1 Capital, Bulls, Pardus ve Atlas şirketleri bünyesindeki fon yatırımcılarına yapılacak ödeme süreçlerine ilişkin detayları paylaştı. Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, fon ödemeleri kapsamında A1 Capital, Bulls ve Pardus olmak üzere üç şirketin 17 fonundaki 43 bin 643 yatırımcıya bugün ödeme yapılacak. Bu şirketlere ait 49 özel fondaki 2 bin 98 kişi için ise kendi bünyelerinde sorunların çözülmesi planlanıyor. Gerekli teminatların alınması halinde, Atlas şirketinde bulunan 56 bin 614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kuralları ile ödemelerin ivedilikle gerçekleştirilecek. MKK verilerinin tamamlanmasından sonra, geriye kalan dört şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye sürecinin başlayacağını dile getiren Yılmaz, “Atlas şirketinin olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde de çalışılmaktadır” dedi.