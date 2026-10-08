“Tasfiye 6 ayda tamamlanacak mudilere ara ödeme yapılacak”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 455 bin 758 kişiyi ilgilendiren fon tasfiyesinde ödeme takvimi ve yöntemi açıkladı. Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paranın ödenmesinin oluşturduğunu kaydeden Yılmaz, “Nihai tasfiye bakiyesi 5-6 ayda tamamlanacak. Hak kazanılacak ödemeye mahsuben ara ödeme yapılacak” dedi.
Ferit PARLAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu’nun çalışmaları hakkında TBMM Genel Kurul’nu bilgilendirdi. Yılmaz, 455 bin kişiyi ilgilendiren tasfiye sürecindeki yol haritasını açıklayan Yılmaz, “SPK tarafından tasfiye sürecine alınan 7 şirket ve 131 fonla ilgili olarak tasfiye süreçlerinin yönetimi için Ziraat ve İş Bankası belirlendi. Bugüne kadar İş Bankası ile çalışan TERA kapsamında 6 fonun tasfiyesinin yönetimi İş Bankası tarafından, geriye kalan 125 fonun tasfiyesinin yönetimi Ziraat Bankasınca yürütülecek” dedi.
Fonlara ilişkin; yatırımcıların ellerindeki pay senetlerinin kontrolünün, hazır değer/nakit tespitinin, borç ve alacakların tespitinin, fon mal varlığının gerçek durumumun tespitinin yapıldığını kaydeden Yılmaz, “İlgili bankaların saklama faaliyetlerini resmi olarak devralması sağlandı” diye konuştu.
Teklif, ekim ayında yasalaşır
Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paranın ödenmesinin oluşturduğunu kaydeden Yılmaz, “Fon alacaklarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek, nihai tasfiye bakiyesi oluşturulacak. Bu işlemi 5-6 ayda tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Meclisin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiye kurallarını içeren taslak Kanun Teklifi’nin yasalaşması halinde, ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin yapılacağını öngörüyordüklerini dile getiren Yılmaz, “Bu konuda SPK tarafından gerekli detay kararlar alınacaktır. Teknik hazırlıklar yapılmıştır” dedi. Sayısal verileri de paylaşan Yılmaz şunları söyledi: “Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455.758 tekil kişi bulunmaktadır. Ziraat Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151.247 tekil yatırımcı kişi, İş Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda 388.718 tekil yatırımcı bulunmaktadır.”
Net yatırım tutarı esas alınacak
Olağanüstü tasfiye kapsamında ise hak kazanılacak ödemeye mahsuben ara ödeme yapılacağının altını çizen Yılmaz, Ara ödemede MKK tarafından hesaplanacak net yatırım tutarının esas alınacağını bildirdi. Yılmaz, “Ara ödeme en fazla 1 milyon lira olacaktır. MKK kapsamında net yatırım tutarı algoritması yazıldı. Takasbank’tan fiyat bilgisi alındıktan sonra tutarlar hesaplanacaktır” Diye konuştu.
Tüm bu işlemlerin yürütülmesinde SPK kararı ile TMSF bünyesinde 131 isteğe bağlı iade hesabı ve 1 adet genel hisse iade hesabı açıldığını da ifade eden Yılmaz, “Her bir fonda oluşan kaynak ilgili fonun alacaklıları için kullanılacaktır. Genel hesaba gelen kaynak ise SPK tarafından çeşitli kriterler ile belirlenecek bir hesaplama yöntemi ile fonlara dağıtılacaktır. El konulan veya müsadere edilen varlıkların satışından elde edilen gelirler de geri kazanım hesabına aktarılarak, ödemelerde kullanılacaktır” açıklaması yaptı.
Hak sahipliği fon ve hesap bazında belirlenecek
Hak sahipliğinin fon ve hesap bazında belirleneceğinin altını çizen Yılmaz, “Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin ekim ayı içinde yapılması ile birlikte, 455 bin 758 kişinin çok büyük bir bölümü ödemelerini tamamen almış olacaklardır. İnanıyorum ki yatırımcıların beklentilerini dikkate alacak olan Meclisimiz bu Kanunu ivedilikle ele alacaktır. Benim sizlere olağanüstü tasfiye konusunda arz ettiğim hususlar, Kanun metni nihai halini yüce Meclisimizde aldıktan sonra kesinleşmiş olacaktır” şeklinde konuştu.
"Hazine kaynağı kullanılmayacak"
Teknik olarak tüm hazırlıkların yapıldığını kaydeden Yılmaz, “Kanun yürürlüğe girer girmez en kısa sürede gereği yapılacaktır. Bir kez daha vurgulamak isterim ki, devletimiz bu süreci vatandaşlarımızın haklarını esas alan, piyasa güvenini gözeten ve hukukun gereklerini eksiksiz yerine getiren bir anlayışla yürütmektedir. Bu süreçte oluşan özel zararlar için Hazine kaynağı kullanılmayacak" dedi.
Tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahibi olan yatırımcılarımızın haklarının korunması için gereken adımları atarken, haksız kazanç sağlayanların ve piyasa düzenini bozanların da hukuk önünde hesap vermesini sağlayacaklarıı da ifade eden Yılmaz, “Aynı zamanda yaşanan tecrübeyi, sermaye piyasalarımızın işleyişini daha da güçlendirecek bir imkâna dönüştürmekte kararlıyız.
Bu çerçevede, DDK raporu sonrası SPK Kanununda yapılabilecek daha uzun vadeli değişiklikler de gündeme gelebilecektir” dedi. Yılmaz şöyle devam etti: “Düzenleme, gözetim ve denetim mekanizmalarımızı ihtiyaç duyulan alanlarda güçlendirecek; yatırımcının hakkını daha güçlü şekilde koruyan, güvenilir ve etkin bir piyasa yapısını geliştirmeye devam edeceğiz. Dünyadaki ve bölgemizdeki bir çok olumsuz gelişmeye rağmen ekonomimiz sağlıklı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Türkiye’nin finansal sistemi güçlüdür; sermaye piyasalarımızın geleceğine ilişkin irademiz de nettir.”
A1 Capital Bulls ve Pardus’ta ödeme bugün başlıyor
Cevdet Yılmaz, 7 şirketten A1 Capital, Bulls, Pardus ve Atlas şirketleri bünyesindeki fon yatırımcılarına yapılacak ödeme süreçlerine ilişkin detayları paylaştı. Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, fon ödemeleri kapsamında A1 Capital, Bulls ve Pardus olmak üzere üç şirketin 17 fonundaki 43 bin 643 yatırımcıya bugün ödeme yapılacak. Bu şirketlere ait 49 özel fondaki 2 bin 98 kişi için ise kendi bünyelerinde sorunların çözülmesi planlanıyor. Gerekli teminatların alınması halinde, Atlas şirketinde bulunan 56 bin 614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kuralları ile ödemelerin ivedilikle gerçekleştirilecek. MKK verilerinin tamamlanmasından sonra, geriye kalan dört şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye sürecinin başlayacağını dile getiren Yılmaz, “Atlas şirketinin olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde de çalışılmaktadır” dedi.