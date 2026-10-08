İhracat pazarlarında talep hızlandı: Endeks 52 ayın zirvesinde

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İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi’nin Eylül 2026 dönemi sonuçlarını açıkladı.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen endeks, ağustostaki 52,7 seviyesinden eylülde 53,2’ye yükseldi. Böylece endeks son 52 ayın en yüksek değerine ulaşırken, ihracat pazarlarındaki talep koşullarında görülen iyileşme üst üste beşinci ay ivme kazandı.

Eylül ayında Türk imalat sanayinin en büyük 10 ihracat pazarından dokuzunda üretim artışı kaydedildi. Bu eğilimin tek istisnası, imalat sanayi üretiminin belirgin şekilde gerilediği Polonya oldu.

ABD’de ekonomik aktivitedeki büyüme hızlanarak son beş yılı aşkın dönemin en yüksek temposuna ulaştı.

Avrupa’da da iyileşme sinyalleri sürdü. Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Romanya ve Hollanda’da üretim artarken, Fransa’da ekonomik aktivite sınırlı da olsa iki yıldan uzun süredir ilk kez yükseldi. Söz konusu Avrupa ekonomileri, Türkiye’nin toplam imalat sanayi ihracatının yüzde 34’ünü oluşturuyor.

En güçlü üretim artışı BAE’de

Anket kapsamında takip edilen ekonomiler arasında eylül ayında en güçlü üretim artışı Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) gerçekleşti. Ülkedeki büyüme, şubat ayından bu yana en yüksek hızına ulaştı.

Orta Doğu’da Suudi Arabistan, Kuveyt ve Lübnan da üçüncü çeyreği ekonomik aktivitede artışla tamamladı. Katar’da üretimdeki düşüş devam ederken, Mısır anket kapsamında izlenen ekonomiler arasında en sert daralmanın yaşandığı ülke oldu.

Harker: İyileşmenin yılın geri kalanında sürmesi bekleniyor

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, küresel ekonomik aktivitede üçüncü çeyrek boyunca görülen hızlanmanın eylülde de devam ettiğini belirtti.

ABD’de ekonomik aktivitenin güçlü artmasının bu görünümde önemli rol oynadığını kaydeden Harker, Avrupa’da büyüme kaydeden ekonomilerin sayısının arttığına, BAE’nin ise büyümede öne çıktığına dikkat çekti.

Harker, imalatçıların ihracat talebindeki son dönemde görülen iyileşmenin 2026’nın geri kalanında da devam etmesini beklediğini ifade etti.