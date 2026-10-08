Ticaret Bakanlığı açıkladı: İhracat beklentisi düştü, ithalat beklentisi yükseldi

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Türkiye'nin dış ticaretine yön veren firmaların yılın son çeyreğine ilişkin beklentilerinde farklılaşma yaşandı. Ticaret Bakanlığı tarafından 1-16 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, ihracat ve ithalat cephesinde birbirinden farklı bir görünüm ortaya koydu.

8 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan sonuçlara göre ihracat beklentileri zayıflarken, ithalat beklentilerinde belirgin bir yükseliş kaydedildi.

İhracat Beklenti Endeksi 100 puanın altına geriledi

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 101,5 olan İhracat Beklenti Endeksi, dördüncü çeyrekte 96,9'a düştü. Endeks, bir önceki çeyreğe göre 4,6 puan azaldı.

İhracat beklentilerindeki gerilemede, firmaların mevcut sipariş düzeylerine ve son üç aylık ihracat siparişlerine ilişkin değerlendirmeleri etkili oldu.

Buna karşılık gelecek üç aya yönelik ihracat ve ihracat siparişi beklentileri endeksi artış yönünde etkiledi.

Özellikle mevcut kayıtlı ihracat sipariş düzeyinin 83,0 puandan 67,2 puana gerilemesi öne çıktı.

Son üç aylık ihracat siparişlerine ilişkin gösterge de 101,7'den 79,6'ya düştü.

Buna karşılık gelecek üç aylık ihracat beklentisi 121,2'ye, ihracat siparişi beklentisi ise 119,7'ye yükseldi.

İhracatta mevcut siparişler zayıfladı

İhracat Beklenti Endeksi'ni oluşturan alt göstergelerde dikkat çekici değişimler yaşandı.

İthalat Beklenti Endeksi 115,4'e yükseldi

İhracat beklentilerindeki gerilemenin aksine ithalat tarafında yükseliş yaşandı.

2026 yılının üçüncü çeyreğinde 102,7 olan İthalat Beklenti Endeksi, dördüncü çeyrekte 115,4'e çıktı.

Böylece endeks, bir önceki çeyreğe göre 12,7 puan arttı.

İthalat beklentilerindeki yükselişte gelecek üç aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi, mevcut kayıtlı ithalat siparişleri ve son üç aylık ithalat siparişlerine yönelik değerlendirmeler etkili oldu.

İthalat birim fiyatı beklentisinde dikkat çeken artış

İthalat Beklenti Endeksi'ni oluşturan göstergelerin tamamı bir önceki çeyreğe göre yükseldi.

En belirgin yükselişlerden biri ithalat birim fiyatı beklentisinde gerçekleşti.

Gelecek üç aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi 118,5 puandan 141,2 puana çıkarak 22,7 puan arttı.

Aynı dönemde gelecek üç aylık ithalat beklentisi 130,1 puana yükselirken, mevcut kayıtlı ithalat sipariş düzeyi 97,4 olarak kaydedildi.

İhracat ve ithalat beklentileri arasındaki fark açıldı

Ticaret Bakanlığı'nın anketinde endekslerin değerlendirilmesinde 100 puan eşik değer olarak kabul ediliyor.

Endeksin 100 puanın üzerinde olması beklentilerin artış yönünde, 100 puanın altında kalması azalış yönünde olduğunu gösteriyor. Endeksin 100 olması ise değişim beklenmediği anlamına geliyor.

2026 yılının dördüncü çeyreğinde ihracat beklentisi 96,9 puanla eşik değerin altında kalırken, ithalat beklentisi 115,4 puanla eşik değerin üzerinde gerçekleşti.

İki endeks arasındaki fark, üçüncü çeyrekteki 1,2 puandan dördüncü çeyrekte 18,5 puana yükseldi.