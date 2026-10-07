Avrupa petrokimyasında 11 milyon tonluk kayıp

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Avrupa petrokimya sanayisi kapanan tesisler ve hızlanan varlık devirleriyle yeni bir eşiğe geldi. Sektörde 2024’ten bu yana hem kapasite kaybı büyüyor hem de ayakta kalan üretim ağları yeni sahipler altında yeniden şekilleniyor.

En büyük daralma olefin tarafında oluştu

Sektör verilerine göre etilen, propilen, polipropilen, polietilen ve vinil zincirinde 2024’ten bu yana yaklaşık 11 milyon ton/yıl isim plakalı kapasite ya kapatıldı, ya devre dışı bırakıldı ya da kapanacak tesisler arasına girdi.

En büyük daralma olefinlerde yaşandı. Yaklaşık 5,18 milyon ton/yıl etilen ve 2,12 milyon ton/yıl propilen kapasitesi bu dalgadan etkilendi. Polipropilende yaklaşık 965 bin ton/yıl, polietilende 535 bin ton/yıl kapasite kaybı öne çıkarken, vinil zincirinde de S-PVC, VCM ve EDC tarafında toplamı milyonlarca tonu bulan küçülme dikkat çekti.

Bu tablo, Avrupa’nın ağırlıklı olarak nafta bazlı ve yaşlanan üretim altyapısının yüksek enerji maliyetleri, zayıf talep ve ithalat baskısı altında giderek daha fazla zorlandığını gösteriyor.

Kapanmaların arkasında maliyet ve rekabet baskısı var

Kapanma dalgasında SABIC, ExxonMobil, Versalis ve LyondellBasell gibi büyük üreticilerin varlıkları öne çıkıyor. Dow, TotalEnergies ve Versalis tarafında planlanan yeni duruşlar da 2027’ye uzanan takvime şimdiden girmiş durumda.

Son dikkat çeken adımlardan biri de Westlake’in Köln’deki PVC tesisini 2027’nin ilk çeyreğinde kalıcı olarak kapatma kararı oldu. Şirket bu adımın gerekçesi olarak zayıf talebi, yüksek enerji maliyetlerini ve artan ithalat baskısını gösterdi.

Bu örnek, Avrupa’daki yeniden yapılanmanın yalnızca geçici bir daralma olmadığını, bazı tesislerin yapısal olarak rekabet gücünü kaybettiğini ortaya koyuyor.

Tesisler kapanıyor ama varlıklar piyasadan tamamen çıkmıyor

Avrupa’daki dönüşüm yalnızca kapasite kapatmalarından ibaret değil. Üretim varlıklarının önemli bölümü tamamen kaybolmak yerine el değiştiriyor.

Tamamlanan veya anlaşmaya bağlanan işlemler incelendiğinde, 10 milyon ton/yılın oldukça üzerinde kapasitenin sahip değiştirdiği görülüyor. LyondellBasell’in Avrupa portföyünün AEQUITA ve Velogy hattına geçmesi, SABIC’in Avrupa petrokimya varlıklarının AEQUITA’ya devri, Vynova Wilhelmshaven’ın Westlake’e satılması, Vynova Runcorn varlıklarının INEOS Inovyn’e devri ve BP Gelsenkirchen ile Grupa Azoty Police PDH/PP tarafındaki anlaşmalar bu sürecin en görünür örnekleri arasında yer alıyor.

Bu durum, Avrupa petrokimyasındaki ikinci evreye işaret ediyor. İlk evrede rekabet gücü zayıf kapasite sistemden çıkarılırken, ikinci evrede ayakta kalan varlıklar daha konsolide üretim ağlarında toplanıyor.

Yeni satışlar ve kapanmalar gündemde kalmaya devam ediyor

Sektörde asıl dikkat çeken noktalardan biri de sürecin henüz tamamlanmamış olması. Shell Avrupa kimyasallar birimini stratejik gözden geçirme ve olası satış sürecinde tutuyor. ExxonMobil Avrupa’daki kalan kimyasal varlıkları için seçenekleri değerlendiriyor. BASF Ludwigshafen’daki rekabetçiliği yakından izlemeyi sürdürürken, Vynova da bazı tesisleri için alıcı arıyor.

Shell hariç tutulduğunda bile, 4 milyon ton/yılı aşan tanımlanabilir olefin, polietilen ve vinil kapasitesinin hâlâ gözden geçirme ya da olası satış kategorisinde bulunduğu belirtiliyor.

Bu da Avrupa petrokimya haritasında son sözün henüz söylenmediğini gösteriyor. Kapasite rasyonalizasyonu ileri aşamaya gelmiş olsa da, sektörün nihai büyüklüğü ve sahiplik yapısı hâlâ şekillenme sürecinde.

Türkiye için anlamı ne?

Türkiye’de plastik ve petrokimya sanayisi ithal hammaddeye yüksek ölçüde bağımlı çalışıyor. Avrupa’daki bu yeniden yapılanma, yakın coğrafyadaki arz yapısının daha kırılgan hale gelmesi anlamına geliyor.

Kısa vadede zayıf talep fiyatlar üzerinde sınırlayıcı etki yaratabilir. Ancak orta vadede Avrupa’daki kapasite kaybı ve konsolidasyon, ithal hammadde kullanan Türk sanayicileri için tedarik seçeneklerini daraltabilir ve fiyat oynaklığını artırabilir.

Bu nedenle Avrupa’daki kapanmalar yalnızca bölgesel bir sanayi haberi değil. Aynı zamanda Türkiye’de plastik, ambalaj ve kimya sanayisinin maliyet hesabını yakından ilgilendiren yeni bir denge değişimi niteliği taşıyor.