TÜİK: Türkiye’nin milli geliri 62 trilyon lirayı aştı

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Türkiye ekonomisinin 2025 yılına ilişkin sektör hesapları belli oldu.

Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH), 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,4 artarak 62 trilyon 288 milyar 195 milyon 804 bin TL oldu.

Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkı sağlayan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı 2025'te yüzde 55,5 olarak hesaplandı.

Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kâr amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ile genel devlet izledi.

Toplam tasarrufun GSYH'ye oranı yüzde 29,9

Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2025 yılında yüzde 29,9 olarak gerçekleşti.

Söz konusu oran mali olmayan şirketlerde yüzde 15, hanehalkında yüzde 9,1, genel devlette yüzde 4,1 ve mali şirketlerde yüzde 1,7 olarak kaydedildi.

Hanehalkının tasarruf oranı yükseldi

Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranını gösteren gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı da yükseldi. Oran 2024'te yüzde 13,9 seviyesindeyken 2025'te yüzde 14,3'e çıktı.

Ekonominin net borç alan pozisyonu arttı

Toplam ekonomi 2024 yılında GSYH'nin yüzde 0,9'u oranında net borç alan pozisyondayken, bu oran 2025 yılında yüzde 1,8'e yükseldi.