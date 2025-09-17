Altın ve gümüş ithalatı ağustosta arttı

Ağustos ayında altın ithalatı 6 bin 500 kg oldu. Yıllık bazda yüzde 15 gerileyen ithalat, temmuzun ardından son 12 ayın en düşük ikinci seviyesinde kaydedildi.

Borsa İstanbul (BİST) Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden yapılan altın ithalatı, temmuz ayında ulaştığı 27 ayın en düşük seviyesinden bir miktar toparlansa da düşük seyrini sürdürdü.

Verilere göre temmuz ayında 4 bin 343 kg olan altın ithalatı, ağustos ayında yüzde 5 artışla 6 bin 500 kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gerçekleşen 7 bin 644 kg’lık ithalata göre ise yüzde 15 düşüş kaydedildi.

Yılın ilk 8 ayında toplam altın ithalatı 78 bin 593 kg seviyesine ulaştı.

Gümüş ithalatı 4 ayın zirvesinde

Ağustos ayında gümüş ithalatı artışını sürdürdü. Temmuz’da 48 bin 660 kg olan gümüş ithalatı, ağustosta 62 bin 132 kg’a yükseldi. Böylece gümüşte son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Yılın ilk 8 ayında toplam gümüş ithalatı 364 bin 277 kg oldu.

Platin ve paladyumda yeniden ithalat

Platin ve paladyumda ise iki aylık aranın ardından ithalat yapıldığı görüldü. Ağustos ayında 1,33 kg platin ve 1,12 kg paladyum ithal edildi.