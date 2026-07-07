Ankara'nın ihracatında tarihi ilk yarı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,9 artarak 24 milyar 940 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, bugüne kadar kaydedilen en yüksek haziran ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Ankara'nın ihracatı istikrarlı yükselişini sürdürdü

Başkentten yapılan ihracat son yıllarda düzenli artış gösterdi. Ankara'nın 2023 yılının ilk altı ayında 5 milyar 714 milyon dolar olan ihracatı, 2024'ün aynı döneminde 6 milyar 402 milyon dolara, 2025'in ilk yarısında ise 7 milyar 118 milyon dolara yükselmişti.

Bu yılın ocak-haziran döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 artarak 9 milyar 78 milyon dolara çıktı. Böylece Ankara, ilk altı aylık dönemde tarihinin en yüksek ihracat değerine ulaştı.

En fazla ihracat ABD'ye yapıldı

Ocak-haziran döneminde Ankara'nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke 757 milyon 211 bin dolarla ABD oldu. ABD'yi 686 milyon 499 bin dolarla Slovakya, 682 milyon 153 bin dolarla Birleşik Krallık, 626 milyon 433 bin dolarla Ukrayna ve 606 milyon 281 bin dolarla Çin izledi.

Elektrik ve elektronik ilk sırada

Yılın ilk yarısında sektörler bazında en yüksek ihracat 1 milyar 20 milyon 486 bin dolarla "elektrik ve elektronik" sektöründe gerçekleşti. Bu alanı 1 milyar 11 milyon 415 bin dolarla "otomotiv endüstrisi", 880 milyon 377 bin dolarla "makine ve aksamları", 874 milyon 866 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" ile 791 milyon 225 bin dolarla "madencilik ürünleri" takip etti.

En hızlı artış süs bitkilerinde

Ocak-haziran döneminde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör yüzde 505,1 ile "süs bitkileri ve mamulleri" oldu. Bu sektörü yüzde 81 artışla "fındık ve mamulleri", yüzde 65,7 ile "elektrik ve elektronik" ve yüzde 55,3 ile "çimento cam seramik ve toprak ürünleri" izledi.