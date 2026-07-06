İngiltere’de elektrikli araç satışları haziranda rekor orana çıktı

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İngiltere’de yeni otomobil kayıtları haziranda yıllık bazda yüzde 11,4 artarak 213 bin 166 araca ulaştı. Pazar, 2019’dan bu yana en güçlü haziran performansını kaydetti. Bataryalı elektrikli araçlar aynı ayda toplam satışların yüzde 30’unu oluşturdu ve aylık bazda rekor paya çıktı.

Society of Motor Manufacturers and Traders verileri, İngiltere otomotiv pazarında talebin toparlandığını gösterdi. Elektrikli araç satışları, daha geniş model seçeneği, yüksek yakıt fiyatları, kamu destekleri ve üretici indirimlerinden destek aldı. Ancak sektörün büyüme hızı, hükümetin net sıfır hedeflerine uyum için gereken seviyenin altında kalıyor.

Elektrikli araç satışları hedeflerin gerisinde kaldı

Bataryalı elektrikli araçlar yılın ilk yarısında toplam satışların yüzde 25’ini oluşturdu. Hükümet, yıllık elektrikli araç satışları payı için yüzde 33 hedefliyor. SMMT, üreticilerin bu hedefe ulaşması için bataryalı elektrikli araçların 2026’nın kalan bölümünde yeni kayıtların yüzde 40’ından fazlasını oluşturması gerektiğini bildirdi.

Hazirandaki yüzde 30’luk pay, aylık bazda güçlü bir eğilim sundu. Buna karşın yılın ilk yarısındaki yüzde 25’lik oran, hedefle arasındaki farkı korudu. Üreticiler bu nedenle ikinci yarıda daha yoğun kampanya ve fiyat indirimi kullanmak zorunda kalabilir.

Elektrikli araç satışları, İngiltere otomotiv pazarındaki büyümenin ana bileşenlerinden biri haline geldi. Sektör, içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli modellere geçişi hızlandırmaya çalışıyor. Ancak talebin regülasyon hedefleriyle aynı hızda büyümemesi, üreticilerin maliyet yapısını baskılıyor.

Yakıt fiyatları ve model seçeneği talebi destekledi

İran savaşı sonrasında yükselen yakıt fiyatları, tüketicilerin araç tercihlerinde elektrikli modelleri daha görünür hale getirdi. Daha düşük maliyetli modellerin pazara girmesi de alım seçeneklerini genişletti. Hükümet destekleri ve üretici indirimleri, elektrikli araç satışları üzerinde ek katkı sağladı.

New Automotive verileri, haziranda yeni otomobil satışlarının yıllık bazda yaklaşık yüzde 15 arttığını gösterdi. SMMT verilerindeki yüzde 11,4’lük artış ile New Automotive verileri arasındaki fark, iki kurumun farklı veri kaynakları ve hesaplama yöntemlerinden kaynaklandı.

Tüketici talebi artarken üreticiler kârlılık tarafında daha zorlu bir dengeyle karşı karşıya kalıyor. İndirimlerin genişlemesi, elektrikli araç satışları hacmini destekliyor. Fakat aynı fiyatlama baskısı, üreticilerin marjlarını ve yatırım planlarını sınırlayabiliyor.

Regülasyon maliyetleri üreticileri zorluyor

Otomobil üreticileri, İngiltere’nin yıllık elektrikli araç hedeflerine uyum sağlamak için satış karmasını hızla dönüştürüyor. Sektör temsilcileri, hedeflere ulaşma çabasının ağır indirimler ve yüksek uyum maliyetleri yarattığını belirtiyor. 2027’den itibaren sertleşecek AB ticaret kuralları da üreticiler üzerindeki baskıyı artırıyor.

SMMT, uyum maliyetlerinin İngiltere’yi otomobil satışı ve üretimi açısından daha az rekabetçi hale getirdiğini savundu. Kurum, daha esnek düzenlemelere sahip pazarların yatırım açısından daha cazip hale geldiğini belirtti. Üreticiler açısından yatırım kararları, regülasyon maliyetleri ve talep görünümü arasındaki dengeye bağlı kalıyor.

Elektrikli araç satışları yılın kalan döneminde yüzde 40 eşiğinin üzerine çıkamazsa, sektör hükümet hedeflerine ulaşmakta zorlanabilir. Üreticiler bu senaryoda hem uyum maliyetleri hem de fiyatlama baskısıyla karşı karşıya kalacak. İngiltere otomotiv pazarındaki toparlanma, elektrikli araç talebinin sürdürülebilir hızına bağlı olarak şekillenecek.