Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişeler güçlenirken, açıklanan makroekonomik verilerden alınan karışık sinyaller de piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 28'e çıksa da hala en güçlü ihtimal yüzde 72 ile 25 baz puanlık faiz artışına veriliyor.

Asya tarafında Kovid-19 sınırlamalarının kaldırılmasının ardından Çin ekonomisinin ilerlemesine ilişkin sinyaller yakından takip ediliyor. Japonya'da ise nisan ayında ülke merkez bankası başkanı Haruhiko Kuroda'nın görev süresinin dolması ile yerine geçecek olan Kazuo Ueda'nın açıklamaları gündemin odağındaki yerini koruyor.

Ueda, bugünkü açıklamalarında izlenen mevcut para politikasını uygun bulduğunu ve ekonominin desteklenmesi için parasal genişleme politikalarını sürdüreceğini söyledi.

Merkez Bankasının, yüzde 2 enflasyon hedefinin küresel bir standart olduğunu savunan Ueda, "Fiyat eğilimleri göz önüne alındığında, şimdilik enflasyon hedefine ilişkin ifadeyi değiştirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre enflasyon ocakta yüzde 4,3'le son 41 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalarak 3.267 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 2.424 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artışla 27.454 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 134,7'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 düşüşle 59.384 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 20.050 puanda seyrediyor.