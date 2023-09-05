Avrupa borsaları dip seviyesine geriledi

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi üst üste beşinci işlem gününde de kayıp vererek %0.7 geriledi. Çin'de Caixin hizmetler PMI verisinin ağustosta son sekiz ayın en yavaş genişlemesini kaydettiğini göstermesinin ardından ülkede faaliyet gösteren lüks tüketim ve inşaat ve materyal sektörleri Avrupa'da en çok kayıp veren sektörler oldu.

Euro bölgesi hizmetler PMI ise sektördeki daralmanın geçen ay beklenilenden daha hızlı gerçekleştiğini gösterdi. İsviçreli ilaç üreticisi Roche Berenberg'in şirketin hisse notunu "satın al" seviyesinden "tut" seviyesine düşürmesinin ardından %1.3 geriledi.

Fransız bankası Credit Agricole'un hisseleri, Goldman Sachs'ın bankanın hisselerinin notunu "sat" seviyesine düşürmesinin ardından %2.7 geriledi. Alman banka Commerzbank'ın hisseleri de Barclays'in bankanın hisselerinin notunu portföydeki "ağırlığı düşür" seviyesine indirmesinin ardından %4.5 geriledi.