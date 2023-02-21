Avrupa’da karbon fiyatları rekor kırdı

Düşen doğalgaz fiyatlarının bazı sanayi şirketlerini üretimi canlandırmaya sevk edebileceği beklentisiyle Avrupa'da karbon sözleşmelerine olan talep artarken, fiyatlarda rekor görüldü.

İyileşen ekonomik görünüm ve sanayi üretimindeki toparlanma beklentileriyle karbon sözleşmeleri ilk kez 100 euro seviyesini aştı.

Oslo merkezli Greenfact'in Analiz Başkanı Marcus Ferdinand, konu hakkında yaptığı değerlendirmede, "Daha iyimser ekonomik görünüm yükseliş beklentilerini körüklüyor. Daha yüksek gaz fiyatları nedeniyle sanayicilerin piyasadan çekildiğini gördük. Bu nedenle düşen gaz fiyatları, karbonun yükselmesini destekliyor" dedi.

AB'den karbon piyasası reformu

Avrupa Birliği, 18 Aralık 2022 tarihinde üye ülkelerin emisyonlarını daha fazla düşürmeyi hedefleyen karbon piyasası reformunda anlaşmıştı. Buna göre AB Emisyon Ticaret Sistemi kapsamındaki sektörlerde 2030 yılına kadar genel emisyon azaltma hedefini yüzde 43'ten yüzde 62'ye yükseltti.

AB emisyon ticaret sistemi kapsamında Avrupa ülkelerindeki sanayi tesisleri ve enerji üreticileri belirlenen eşik değerlerin üzerinde karbon salımı gerçekleştirmeleri durumunda karbon sertifikalarına ihtiyaç duyuyor.

Bu sertifikaların fiyatı talebe göre değişiklik gösteriyor. Söz konusu karbon sertifikaları üreticilere önemli maliyetler doğuruyor. Bu nedenle sanayi tesisleri karbon salımlarını azaltmaya yönelik çeşitli yatırımlar yapıyor ve tedbirler alıyor.