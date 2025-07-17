Aylık artışta rekor! Çiftçinin haziran ayı enflasyonu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı.

Buna göre, Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 50,31 arttı.

Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2025 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 18,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 33,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,31 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,46 artış gerçekleşti. Aylık bazda yüzde 18,82’lik artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı. Rakamlar aynı zamanda, endeksin ölçülmeye başlandığı tarihten bu yana en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi.

Öte yandan, meyve fiyatlarında da rekor artış yaşandığı gözlendi.

Sektörlere göre Tarım-ÜFE ve değişim oranları

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 19,98, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,50 ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,25 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,22, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 51,08 artış oldu.

Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde de yüzde 0,19 azalış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu grup

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 202,59 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 47,92 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

2025 yılının mayıs ayında tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 28,96, aylık yüzde 0,23 oranında artmıştı.