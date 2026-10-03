Bakan Bolat rekoru duyurdu: OVP hedefi 3 ay önceden aşıldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı Eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Eylülde ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 26 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, bunun Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık ihracat rakamı olduğunu söyledi.

Eylül ayı ihracatının yeni bir rekora işaret ettiğini belirten Bolat, "En yüksek Eylül ayı ihracat rekoru kırılmıştır. Yüzde 15,4'lük artış sağlanmıştır ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık rakamı

Eylülde kaydedilen 26 milyar dolarlık ihracatın yalnızca ay bazında değil, tüm zamanlar açısından da dikkat çekici olduğunu vurgulayan Bolat, söz konusu rakamın Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık ihracatı olduğunu ifade etti.

Aylık ihracat rekorunun 2025 Aralık ayında 26,3 milyar dolarla kırıldığını hatırlatan Bolat, "Bir 300 milyon dolar ile Cumhuriyet rekorunu kaçırmış olduk. Olsun, 26 milyar dolar da büyük bir Eylül rekoru ve ikinci en yüksek aylık ihracat rakamıdır" diye konuştu.

Eylül 2025'te 22,5 milyar dolar olan ihracatın bir yılda 3,5 milyar dolar arttığına dikkati çeken Bolat, böylece yıllık bazda yüzde 15,4'lük yükseliş kaydedildiğini söyledi.

OVP hedefi yıl bitmeden geçildi

Yılın ilk 9 aylık dönemine ilişkin rakamları da paylaşan Bolat, Ocak-Eylül döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 211 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Yıllıklandırılmış mal ihracatının ise 283,7 milyar dolarla yeni bir rekora ulaştığını söyleyen Bolat, Orta Vadeli Program'da 2026 yılı için belirlenen 282 milyar dolarlık ihracat hedefinin yılın bitmesine üç ay kala geçildiğine işaret etti.

Bolat, "Eylül 2025-Eylül 2026 arasında 14,1 milyar dolarlık artışla 282 milyar dolarlık hedefi, daha yılın bitmesine 3 ay varken aşmış durumdayız. Hem de 1,7 milyar dolar ekstra farkla" ifadelerini kullandı.

Mal ve hizmet ihracatı 409,1 milyar dolar

Hizmet ihracatında da rekor seviyeye ulaşıldığını belirten Bolat, eylül itibarıyla son 12 aylık yıllıklandırılmış hizmet ihracatının 125,4 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Mal ve hizmet ihracatının toplamının son bir yıllık dönemde 409,1 milyar dolara ulaştığını aktaran Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 410 milyar dolarlık yıl sonu hedefine yalnızca 900 milyon dolar kaldığını söyledi.

İhracattaki performansın cari dengeye de yansıyacağını ifade eden Bolat, ağustos ve eylül aylarında cari işlemler hesabının fazla vermesini beklediklerini dile getirdi.

Üst üste 5 ay rekor

Son 41 ayın 30'unda mal ihracatının yıllık bazda arttığını söyleyen Bolat, aynı dönemin 23 ayında aylık ihracat rekoru kırıldığını kaydetti.

2026'nın ilk 9 ayının 6'sında ihracat artışı sağlandığını belirten Bolat, nisan, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında aylık ihracat rekorlarının kırıldığına dikkati çekti.

Eylül ayındaki yüzde 15,4'lük artışın ayrıca önem taşıdığını vurgulayan Bolat, "Eylül ayında ne takvim etkisi var, ne parite etkisi var, ne hormon etkisi var. Onun için tartışmasız şekilde eylül ayında yüzde 15,4'lük çok önemli bir artış sağlandı" dedi.

Yüksek teknolojili ihracatta tarihi seviye

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatında da tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldığını açıklayan Bolat, bu gruptaki ihracatın 117,6 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Söz konusu ürünlerin toplam ihracattaki payının yüzde 43,7'ye çıktığını aktaran Bolat, geçen yıla kıyasla 5,6 milyar dolarlık ilave ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Sektörel verilere de değinen Bolat, eylül ayında 26 sektörün 19'unda, yılın ilk 9 ayında ise 26 sektörün 18'inde ihracat artışı kaydedildiğini ifade etti. Yıllıklandırılmış verilere göre 5 bölge, 46 ülke ve 23 fasılda rekor ihracat rakamlarına ulaşıldığını belirtti.

Üçüncü çeyrekte ihracat 75 milyar dolar

Çeyreklik ihracat rakamlarını da değerlendiren Bolat, yılın ilk çeyreğinde 63,2 milyar dolar olan ihracatın ikinci çeyrekte 72,5 milyar dolara, üçüncü çeyrekte ise 75 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Dış ticaret açığında ise çeyrekler itibarıyla gerileme yaşandığını belirten Bolat, "Birinci çeyrekte 28,5 milyar dolar dış ticaret açığımız varken, ikinci çeyrekte 24,5 milyar dolara geriledi, üçüncü çeyrekte 17,5 milyar dolara gerilemiş durumdayız" diye konuştu.

Enerji fiyatlarına dikkat çekti

Bolat, dış ticaret verilerini değerlendirirken Körfez'deki savaşın enerji ve lojistik maliyetleri üzerindeki etkisine de değindi.

Yılın ilk aylarında 65-70 dolar aralığında bulunan Brent petrolün varil fiyatının eylülde ortalama 100 dolar civarında gerçekleştiğini belirten Bolat, doğal gaz fiyatının da yıl başındaki megavatsaat başına 27 euro seviyesinden eylülde 83 euroya kadar yükseldiğini söyledi.

Enerji fiyatlarındaki artışın üretim ve taşımacılık maliyetlerine yansıdığını vurgulayan Bolat, "Enerji fiyatları maliyetleri artırmakta, nakliye ve navlun fiyatları artmakta, tedarik ve lojistik zincirlerinde kopukluklar olmakta" ifadelerini kullandı.

İşgücü piyasasına ilişkin son verilere de değinen Bolat, ağustos ayında işsizlik oranının yüzde 7,8 olduğunu ve böylece işsizliğin 40 aydır tek haneli seviyelerde kaldığını belirtti. Bolat, istihdam edilenlerin sayısının temmuza göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bine ulaştığını kaydetti.