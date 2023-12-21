Bankacılık sektörünün kredi hacmi 11 trilyon 374 milyar liraya yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 15 Aralık itibarıyla 71 milyar 161 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 302 milyar 915 milyon liradan 11 trilyon 374 milyar 76 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 304 milyar 751 milyon lira arttı. Yüzde 2,2 yükselen bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 trilyon 466 milyar 375 milyon lira oldu.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 481 milyar 182 milyon liraya geriledi

Tüketici kredilerinin tutarı, 15 Aralık itibarıyla 1 milyar 900 milyon lira azalışla 1 trilyon 481 milyar 182 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 438 milyar 845 milyon lirası konut, 91 milyar 837 milyon lirası taşıt ve 950 milyar 499 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 14 milyar 364 milyon lira artarak 1 trilyon 349 milyar 188 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,6 artışla 1 trilyon 79 milyar 506 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 473 milyar 646 milyon lirasını taksitli, 605 milyar 860 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 232 milyon lira azalarak 175 milyar 695 milyon liraya geriledi. Takipteki alacakların 146 milyar 892 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 14 milyar 918 milyon lira artarak 2 trilyon 414 milyar 452 milyon lira oldu.