Bankacılık sektörünün kredi hacmi 7,6 trilyon oldu

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 9 Aralık ile biten haftada 43,5 milyar lira artarak 8 trilyon 896,7 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 9 Aralık ile biten haftada 43 milyar 546 milyon 452 bin lira artarak 8 trilyon 896 milyar 686 milyon 460 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,1 artışla 4 trilyon 348 milyar 183 milyon 650 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,9 azalışla 4 trilyon 186 milyar 122 milyon 868 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 236 milyar 70 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 201 milyar 424 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 9 Aralık itibarıyla 2 milyar 644 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,12 artarak 987 milyar 916 milyon 76 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,74 artışla 847 milyar 385 milyon 754 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,28 yükselişle 593 milyar 619 milyon 699 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 327 milyar 91 milyon 649 bin lirası konut, 32 milyar 903 milyon 642 bin lirası taşıt ve 627 milyar 920 milyon 785 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 9 Aralık ile biten haftada 60 milyar 696 milyon 39 bin lira artarak 7 trilyon 66 milyar 32 milyon 902 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,48 artış kaydetti.