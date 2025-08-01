BETAM: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5,2 büyüyecek
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentisini açıkladı. Nisan, mayıs ve kısmen haziran ayı göstergeleriyle yapılan hesaplamalar, Türkiye ekonomisinin 2025’in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,2 büyüyeceğine işaret ediyor.
Bahçeşehir Üniversitesi’nin öncü göstergelerden yaptığı hesaplamalara göre, 2025’in ikinci çeyreğinde GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2; bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,1 artış gösterecek.
BETAM tarafından yapılan değerlendirmede, kesinleşen nisan ve mayıs ayı ile kısmen açıklanan haziran ayı öncü göstergeleri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, Türkiye ekonomisinin 2025’in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 büyümesi öngörülüyor.
Açıklamada ayrıca, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, 2025’in ikinci çeyreğinde GSYH’nin bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,1 oranında artacağı tahmin edildi.