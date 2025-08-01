BETAM: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5,2 büyüyecek

Bahçeşehir Üniversitesi’nin öncü göstergelerden yaptığı hesaplamalara göre, 2025’in ikinci çeyreğinde GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2; bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,1 artış gösterecek.

BETAM tarafından yapılan değerlendirmede, kesinleşen nisan ve mayıs ayı ile kısmen açıklanan haziran ayı öncü göstergeleri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, Türkiye ekonomisinin 2025’in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 büyümesi öngörülüyor.

Açıklamada ayrıca, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, 2025’in ikinci çeyreğinde GSYH’nin bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,1 oranında artacağı tahmin edildi.